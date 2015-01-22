港报社评：拒做跛脚鸭，奥巴马要开新页--星岛日报1月22日

美国总统奥巴马发表国情咨文，要美国“翻开新一页”。这头狮子舐过金融海啸和阿富汗及伊拉克两场战争的伤口，已经稳站起来，经济逐步殷殷向荣，对内有更多本钱透过财富再分配，落实其“中产阶级经济学”，对外则会更加紧抓国际话语权。

奥巴马在国情咨文中，力数踏入新世纪以来美国经济如何由衰转盛，并且举出一个逆境自强的家庭，作为“中产阶级经济学”的成功样板，并且以公平向所有人提供发展机会和基本保障的原则，向所谓千分之一的富人加税，和堵塞大企业避税漏洞，以吸引企业回流增加美国人就业机会。

这是美国中期选举执政民主党大败、共和党掌控国会参众两院控制权后的首份国情咨文。美国党争近年空前炽烈，奥巴马希望直接诉诸民意，来摆脱跛脚鸭总统的羁绊。

不过，要共和党同意加税，谈何容易。奥巴马发表这份向中下阶层利益倾斜的国情咨文前，白宫已经放风，定调为向少数富豪巨企加税来惠及中产，让国民有这个先入为主印象，把共和党置于两难境地。共和党如果大力反扑阻挠，被视为牺牲中产利益迁就富豪，如果支持，则大增民主党政府威望，两者都不利共和党明年角逐总统的胜算。预计两党年内将就加税问题展开激烈的宣传战。

中国经济在这期间则飞跃增长，不但取代美国成为全球经济增长火车头，还成为美国头号债主，外交实力随国力壮大，增加国际话语权，在部分国际场合更以发展中国龙头的地位，挑战美国的游戏规则。美国要在中国的亚洲自由贸易区框架外，另搞跨太平洋战略经济伙伴关系协议，奥巴马在国情咨文就表明：“规则应该由我们来定。”

“新一页”是中国经济进入增长放缓的新常态，美国经济却加速增长，这将进一步巩固美国的国际影响力。在欧盟积弱、俄罗斯不堪油价一击之际，美国将继续以中国为主要博弈对手。不过，中美双方关系千丝万缕，在对付伊斯兰国崛起等反恐问题，和一系列国际问题上，都须互相依靠，因此会继续在既竞争又合作的路途上走下去。

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