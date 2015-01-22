台湾债市：10年公债殖利率盘初微扬，量缩观望欧洲央行决议

路透台北1月22日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四早盘微幅走扬。交易员称，台债早盘殖利率随着美债小幅走高，但因欧洲央行量化宽松计画公布在即，台债量缩观望气氛转浓，今日103/13殖利率料横向盘整。

他们指出，台债此前反应20年新券标售利空，令103/13殖利率弹幅已大，而目前美债盘势仍显区间震荡格局，尚未释出明确交投方向，短线103/13殖利率料暂在月线1.56%附近震荡整理。

〞短期间比较观望，ECB是一个大因素，30年新券周五展开发行前交易也是另一个变数。〞一位大型证券商交易员说。

20年104/2期公债周二甫标售完毕 ，30年104/4期公债又将于周五展开发行前交易，并将于2月10日标售，预估发行金额为400亿台币。

美国公债收益率周三上涨，因报导称欧洲央行(ECB)执委会提议每月购债500亿欧元和加拿大央行意外减息后，投资者出脱仓位。指标10年期公债价格 尾盘下跌12/32，收益率从周二尾盘的1.81%上升至1.84%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.54-1.57%

本地时间10:00时的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率升2.13基点，报1.5566%，成交量18亿台币。

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