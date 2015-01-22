中美贸易：美国初裁向中国轮胎征收反倾销关税，最高达87.99%

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透华盛顿1月21日 - 美国商务部初步裁定，中国轮胎在美国售价过低，将对进口的中国轮胎征收更多关税。
美国商务部在周三做出初裁，决定对中国轿车和轻型卡车轮胎征收至高87.99%的反倾销关税。
在此之前，美国商务部已向上述产品征收最高81.29%的反补贴税。
这些关税将影响到山东永盛橡胶集团有限公司、固铂轮胎橡胶公司 旗下固铂轮胎(昆山)有限公司、佳通轮胎 旗下福建佳通轮胎有限公司的产品，但佳通的产品关税较低，将为19.17%。
美国2013年从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎总金额约为21亿美元。
商务部终裁将于6月11日之前作出，美国国际贸易委员会(ITC)将于7月作出裁定。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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