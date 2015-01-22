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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 10:21 BJT

中美贸易：美国初裁向中国轮胎征收反倾销关税，最高达87.99%

路透华盛顿1月21日 - 美国商务部初步裁定，中国轮胎在美国售价过低，将对进口的中国轮胎征收更多关税。

美国商务部在周三做出初裁，决定对中国轿车和轻型卡车轮胎征收至高87.99%的反倾销关税。

在此之前，美国商务部已向上述产品征收最高81.29%的反补贴税。

这些关税将影响到山东永盛橡胶集团有限公司、固铂轮胎橡胶公司 旗下固铂轮胎(昆山)有限公司、佳通轮胎 旗下福建佳通轮胎有限公司的产品，但佳通的产品关税较低，将为19.17%。

美国2013年从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎总金额约为21亿美元。

商务部终裁将于6月11日之前作出，美国国际贸易委员会(ITC)将于7月作出裁定。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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