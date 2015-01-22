港报社评：引入《国安法》治港，认真应讲清失言请撤回--明报1月22日

香港区人大代表吴秋北建议把《国家安全法》以附件方式纳入《基本法》，然后引入香港。其实，只要稍为对照《基本法》，吴秋北的建议不符合规定显而易见， 他犯此“简单错误”，是无心之失抑或反映更深层状况，值得思考。

按《基本法》第18条规定，列入《基本法》附件三的全国性法律，“由香港特别行政区在当地公布或立法实施”，而所需程序是全国人大常委会征询香港基本法委员会和特区政府的意见，然后对列于附件三的法律作出增减。吴秋北的建议是《国安法》3月份在北京召开全国人大会议通过后就适用于香港，即是中央替香港立法，显然抵触了香港的立法权，有违《基本法》相关规定。

因此，吴秋北的建议不符合《基本法》规定，甚至有意见指为违宪。不过，或许有人认为，只要全国人大常委会解释《基本法》，《国安法》列入《基本法》附件三就变得合宪有据；若当局选择这样做，性质等同撕毁《基本法》、毁弃一国两制，势必引起激烈反弹，届时香港繁荣稳定首当其冲，对国家只有负面影响，看不到丝毫好处。

大多数港人都期望休养生息，少些政治斗争，让社会逐渐癒合撕裂，回归良性互动。此际提出引入《国安法》，无助于纾缓绷紧，只会持续强化对立，情况若涉及一些政治力量操作，则究竟这些力量要把香港推向怎样的景况，值得关注和思考。其实，若担心香港内部治安状况影响国家安全，按《基本法》规定推动23条立法，若法案未能在立法会通过，届时又有国家安全需要，再想办法应对，才是正道。

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