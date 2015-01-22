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货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 10:30 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第二天上涨，但供应充足令价格在低位徘徊

3月小麦合约 升0.23%，报每蒲式耳5.38美元，周三收盘近持平。
    
    巴西谷物研究机构Celeres预估，巴西2014/15年大豆收成料创记录新高，达9,420万吨，较8月预估提高3%
。
    
    Somar气象专家周三表示，一道冷锋已经进入巴西东南及中西部农业地带，终止了至少20日以来燥热的异
常天候。
    
    明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)周三表示，1月16日止存放在Duluth的小麦达1,940万蒲式耳，较一周前的1
,750万蒲式耳增加。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           538.00     1.25  +0.23%    +0.19%     587.71   30
    CBOT玉米           388.50     0.50  +0.13%    -0.45%     400.13   46
    CBOT大豆           985.50     2.00  +0.20%    +0.36%    1030.49   31
    CBOT稻米           $11.32   -$0.05  -0.44%    +0.49%     $11.91   47
    美国原油           $47.43   -$0.35  -0.73%    +2.24%     $52.63   42

    汇率
    欧元/美元          $1.161   $0.000  -0.01%    +0.50%
    美元/澳元           0.810    0.002  +0.19%    -0.84%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 
为美元/英担。(完)    (完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 于春红/张明钧; 审校 郑茵/龚芳)
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