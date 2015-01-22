芝加哥期市：大豆期货连续第二天上涨，但供应充足令价格在低位徘徊

3月小麦合约 升0.23%，报每蒲式耳5.38美元，周三收盘近持平。 巴西谷物研究机构Celeres预估，巴西2014/15年大豆收成料创记录新高，达9,420万吨，较8月预估提高3% 。 Somar气象专家周三表示，一道冷锋已经进入巴西东南及中西部农业地带，终止了至少20日以来燥热的异 常天候。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)周三表示，1月16日止存放在Duluth的小麦达1,940万蒲式耳，较一周前的1 ,750万蒲式耳增加。 --------------------------------0137GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 538.00 1.25 +0.23% +0.19% 587.71 30 CBOT玉米 388.50 0.50 +0.13% -0.45% 400.13 46 CBOT大豆 985.50 2.00 +0.20% +0.36% 1030.49 31 CBOT稻米 $11.32 -$0.05 -0.44% +0.49% $11.91 47 美国原油 $47.43 -$0.35 -0.73% +2.24% $52.63 42 汇率 欧元/美元 $1.161 $0.000 -0.01% +0.50% 美元/澳元 0.810 0.002 +0.19% -0.84% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/张明钧; 审校 郑茵/龚芳)