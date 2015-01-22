芝加哥期市：大豆期货连续第二天上涨，但供应充足令价格在低位徘徊

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
3月小麦合约 升0.23%，报每蒲式耳5.38美元，周三收盘近持平。 巴西谷物研究机构Celeres预估，巴西2014/15年大豆收成料创记录新高，达9,420万吨，较8月预估提高3% 。 Somar气象专家周三表示，一道冷锋已经进入巴西东南及中西部农业地带，终止了至少20日以来燥热的异 常天候。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)周三表示，1月16日止存放在Duluth的小麦达1,940万蒲式耳，较一周前的1 ,750万蒲式耳增加。 --------------------------------0137GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 538.00 1.25 +0.23% +0.19% 587.71 30 CBOT玉米 388.50 0.50 +0.13% -0.45% 400.13 46 CBOT大豆 985.50 2.00 +0.20% +0.36% 1030.49 31 CBOT稻米 $11.32 -$0.05 -0.44% +0.49% $11.91 47 美国原油 $47.43 -$0.35 -0.73% +2.24% $52.63 42 汇率 欧元/美元 $1.161 $0.000 -0.01% +0.50% 美元/澳元 0.810 0.002 +0.19% -0.84% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/张明钧; 审校 郑茵/龚芳)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。