港报社评：奥巴马欲劫富济贫，香港也该稳定人心--信报1月22日

美国总统奥巴马在发表国情咨文之时，提出了一个问题：“在未来十五年或数十年，我们想要成为什么样的人，现在全看我们了。我们究竟是要接受一个只有少数人享受经济成果的社会，还是我们都愿意作出承担，让每个付出努力的人都可以增加收入及得到机会？”

对于奥巴马的“中产经济学”，有人分析道，此乃出于选举造势的政治需要，毕竟国会控制权操于共和党之手，富人税之议毫无疑问将会受到诸般阻挠，得到通过的机会甚微，但这种“劫富济贫”的构思可以吸纳中下阶层选票，有利于2016年总统大选为民主党铺路。即便是如此，奥巴马这位“罗宾汉”企图消除收入差距，仍然可以反映贫富悬殊始终是美国社会的症结所在，否则不会出现“占领华尔街”之类的示威活动，贫穷的99%抗议垄断财富的1%。

贫富悬殊几乎是所有发达国家与地区的通病，香港自然不例外，甚至可说是“独占鳌头”，严峻情况相较于美国有过之而无不及。持续79天的占领运动，围绕的主题当然是争取民主自由，但财富两极化亦是一条触发民愤的导火线，特区政府有没有决心与办法，像奥巴马那样着手消除收入差距？即使不是开征富人税，香港也不应该漠视中下阶层的诉求，以免继续深种日后一次又一次反政府示威的祸根。

年轻新生代争取民主自由，很大程度是因为不满财富过度集中于少数权贵手上，他们认为公平的选举制度才会带来公平的社会资源分配和上进机会，否则无论怎样努力也无法向上流动，同时无法置业安居。民主自由不一定能够解决贫富悬殊，美国正好是例子，但没有民主自由，财富不均的问题更形凸出。

若说奥巴马要做罗宾汉，香港政府其实也该大刀阔斧地设法惠及99%的小市民，譬如改善房屋问题，纾缓基层苦困，减轻中产负担，以安抚持续不稳的人心。

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