台湾股市：盘中上涨，但全球市场不确定性令投资气氛谨慎

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透台北1月22日 - 台湾股市周四上涨，但投资人因全球市场不确定 性而态度谨慎。 0150GMT，加权股价指数 上涨0.6%，或58.88点，报9,378.59 点。上日收高0.7%，为连续第三日上涨。 加拿大央行意外降息之后，亚洲股市反应大多持稳。投资人等待欧洲 央行对于购债刺激举措的重大决策。 电子类股 涨0.6%，金融保险类股 涨0.8%，运输类指数 受到获利了结小幅下滑0.1%，此前因油价下滑，航空股及船运股 在最近几周获得提振。 面板制造商友达 上涨1.2%，该股上周曾触及52周高点。(完 )
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。