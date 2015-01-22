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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 10:25 BJT

台湾股市：盘中上涨，但全球市场不确定性令投资气氛谨慎

路透台北1月22日 - 台湾股市周四上涨，但投资人因全球市场不确定
性而态度谨慎。
    
    0150GMT，加权股价指数 上涨0.6%，或58.88点，报9,378.59
点。上日收高0.7%，为连续第三日上涨。
    
    加拿大央行意外降息之后，亚洲股市反应大多持稳。投资人等待欧洲
央行对于购债刺激举措的重大决策。
    
    电子类股 涨0.6%，金融保险类股 涨0.8%，运输类指数
 受到获利了结小幅下滑0.1%，此前因油价下滑，航空股及船运股
在最近几周获得提振。
    
    面板制造商友达 上涨1.2%，该股上周曾触及52周高点。(完
)
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