日本股市：日经指数早盘持平，静待欧洲央行会议结果出炉

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央 行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。 欧洲央行总裁德拉吉将在周四1330GMT召开记者会。 “如果欧洲央行一如预期放宽政策，该消息将被迅速消化，投资者可 能获利了结，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“如果欧洲 央行的决定不及市场预期，那么市场可能会出现混乱，股价将下跌，所以 不管怎样，投资者目前都在观望。” 出口类股涨跌不一，丰田汽车 跌0.5%，本田汽车 升 0.2%，Panasonic 跌0.8%。 尤妮佳(Unicharm) 逆势上扬，一度大涨3.7%至3,192日圆的 纪录高位，之前日本经济新闻报导称，该公司4-12月营业利润可能达到59 0亿日圆，超过此前预估的566亿日圆，因国内市场高端纸尿裤销售强劲， 且海外市场营收亮丽。 JPX日经400指数跌0.5%报12,582.27点。(完)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。