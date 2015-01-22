日本股市：日经指数早盘持平，静待欧洲央行会议结果出炉

欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央 行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。 欧洲央行总裁德拉吉将在周四1330GMT召开记者会。 “如果欧洲央行一如预期放宽政策，该消息将被迅速消化，投资者可 能获利了结，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“如果欧洲 央行的决定不及市场预期，那么市场可能会出现混乱，股价将下跌，所以 不管怎样，投资者目前都在观望。” 出口类股涨跌不一，丰田汽车 跌0.5%，本田汽车 升 0.2%，Panasonic 跌0.8%。 尤妮佳(Unicharm) 逆势上扬，一度大涨3.7%至3,192日圆的 纪录高位，之前日本经济新闻报导称，该公司4-12月营业利润可能达到59 0亿日圆，超过此前预估的566亿日圆，因国内市场高端纸尿裤销售强劲， 且海外市场营收亮丽。 JPX日经400指数跌0.5%报12,582.27点。(完)