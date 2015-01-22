企业并购：油管企业Kinder Morgan将以30亿美元收购Hiland Partners

路透休斯顿1月21日 - 大型油管企业Kinder Morgan Inc 周三表示，将以30亿美元收购油管及相关运输企业Hiland Partners；后者是由Continental Resources Inc 执行长Harold Hamm建立。

Hiland Partners主要在北达科他州Bakken页岸油田和蒙大拿州建设运营集取原油和输油管道，以及天然气采集及处理系统。Hiland的客户包括Continental和Hess Corp 。

Kinder Morgan称，这一交易将使其在Bakken的油管及输油业处于领先地位，该交易计划于今年第一季完成。(完)