企业并购：油管企业Kinder Morgan将以30亿美元收购Hiland Partners

《香港报摘》--信报5月8日
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
路透休斯顿1月21日 - 大型油管企业Kinder Morgan Inc 周三表示，将以30亿美元收购油管及相关运输企业Hiland Partners；后者是由Continental Resources Inc 执行长Harold Hamm建立。
Hiland Partners主要在北达科他州Bakken页岸油田和蒙大拿州建设运营集取原油和输油管道，以及天然气采集及处理系统。Hiland的客户包括Continental和Hess Corp 。
Kinder Morgan称，这一交易将使其在Bakken的油管及输油业处于领先地位，该交易计划于今年第一季完成。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
--MSCI半年检及恒指季度检讨将在下周进行，本月市况料继续波动，但相信不会大跌。美国道指升破21,000点关口，连带主要港股预托证券（ADR）亦造好，ADR港股比例指数升154点，恒指有望今天高开于24,600点以上。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。