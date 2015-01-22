日本已公布经济指标--2015/1/22

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.5% r -1.8% r 2月15日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +2.3% +2.4% 1月29日 +2.3% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +2.7% +2.9% 1月29日 +2.7% 工业生产(m/m) 11月 -0.5% r +0.4% r 1月29日 -- 失业率 11月 3.5% @ 3.5% @ 1月29日 3.5% 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差8,919 逆差7,100 1月25日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 -2.5% -4.0% 1月29日 -3.8% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。