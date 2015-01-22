日本已公布经济指标--2015/1/22

中国个股：OFO与上海凤凰签署订单，未来一年采购至少500万辆单车

路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。