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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 10:42 BJT

****《港报快速浏览》--1月22日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：奥巴马打经济牌，应重视中美合作--文汇报                      
 港报社评：引入《国安法》治港，认真应讲清失言请撤回--明报              
                                                           
 港报社评：争政经主导权，中美暗战难息--经济日报                        
 港报社评：拒做跛脚鸭，奥巴马要开新页--星岛日报                        
 港报社评：奥巴马欲劫富济贫，香港也该稳定人心--信报                    
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：货币战开打，中国怎能不理--信报                          
 港报财经评论：市况太波动，三股求稳阵--经济日报                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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