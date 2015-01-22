中国外汇：去年12月银行代客结售汇逆差扩至699亿元人民币--外管局

外管局国际收支司司长管涛今日在新闻发布会上称，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。

2月 2月 代客结售汇净额 -114 -72 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 763 328 （亿美元） 以亿元人民币计 -699 -440 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658 代客收付款净额 -122 -66 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313 83 （亿美元） 以亿元人民币计 -745 -403 -428 -1,060 -752 578 847 1,280 230 329 831 1,911 代客远期结售汇净 51 19 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254 184 额（亿美元） 以亿元人民币计 314 120 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,390 1,548 远期累计未到期结 125 132 133 173 228 248 318 450 525 584 679 591 售汇净额（亿美元 ）* 以亿元人民币计* 767 807 820 1,064 1,408 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）