中国外汇：去年12月银行代客结售汇逆差扩至699亿元人民币--外管局

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透北京1月22日 - 中国国家外汇管理局周四公布银行结售汇数据，显示去年末资金仍处于流出状况。2014年12月，银行代客结售汇连续第四个月录得逆差，规模较上月扩至699亿元人民币；银行自身同期结售汇为逆差128亿元，较上月继续收窄，但是连续第六个月录得逆差。
外管局国际收支司司长管涛今日在新闻发布会上称，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。
刊登在外管局网站的数据显示，去年12月，银行结售汇逆差规模缩至571亿元人民币（等值93亿美元）。同期银行代客远期净结汇314亿元；截止12月末，远期累计未到期净结汇767亿元，较上月末继续下降。
2014年1-12月，银行累计结售汇顺差7,686亿元人民币（等值1,258亿美元）。其中，银行代客累计结售汇顺差9,568亿元；银行自身累计结售汇逆差1,882亿元。同期，银行代客累计远期净结汇3,427亿元。
数据并显示，2014年12月，境内银行代客涉外收付款逆差增至745亿元人民币（等值122亿美元）。2014全年，银行代客累计涉外收付款顺差2,479亿元人民币（等值405亿美元）。
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:
14年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年1
2月 2月 代客结售汇净额 -114 -72 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 763 328 （亿美元） 以亿元人民币计 -699 -440 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658 代客收付款净额 -122 -66 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 313 83 （亿美元） 以亿元人民币计 -745 -403 -428 -1,060 -752 578 847 1,280 230 329 831 1,911 代客远期结售汇净 51 19 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 254 184 额（亿美元） 以亿元人民币计 314 120 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,390 1,548 远期累计未到期结 125 132 133 173 228 248 318 450 525 584 679 591 售汇净额（亿美元 ）* 以亿元人民币计* 767 807 820 1,064 1,408 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607
注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
更多数据细节，请点选中国国家外汇管理局网站：www.safe.gov.cn (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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