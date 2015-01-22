韩国股市：早盘盘中上涨，投资人押注欧洲央行推出刺激举措

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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“欧洲央行刺激举措如果不能支撑大宗商品市场人气逆转，那么消息 对股市的影响可能有限...油价反弹是关键因素，”Meritz Investment & Securities市场策略师Kim Joong-won表示。 韩国最大炼油商SK Innovation 大涨3.3%， S-Oil <010 950.KS>劲升3.5%。 大宇造船 劲扬6.9%，此前该公司赢得价值8,590亿韩元(7 .935亿美元)的四艘液化天然气货轮订单。 Nexen Tire 大涨7.4%，因此前美国商务部初步裁定，中 国轮胎在美国售价过低，将对进口的中国轮胎征收更多关税。 此举被韩国轮胎业者视为拓展市场份额的良机。(完)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。