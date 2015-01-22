韩国股市：早盘盘中上涨，投资人押注欧洲央行推出刺激举措

“欧洲央行刺激举措如果不能支撑大宗商品市场人气逆转，那么消息 对股市的影响可能有限...油价反弹是关键因素，”Meritz Investment & Securities市场策略师Kim Joong-won表示。 韩国最大炼油商SK Innovation 大涨3.3%， S-Oil <010 950.KS>劲升3.5%。 大宇造船 劲扬6.9%，此前该公司赢得价值8,590亿韩元(7 .935亿美元)的四艘液化天然气货轮订单。 Nexen Tire 大涨7.4%，因此前美国商务部初步裁定，中 国轮胎在美国售价过低，将对进口的中国轮胎征收更多关税。 此举被韩国轮胎业者视为拓展市场份额的良机。(完)