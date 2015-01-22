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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 10:52 BJT

韩国股市：早盘盘中上涨，投资人押注欧洲央行推出刺激举措

“欧洲央行刺激举措如果不能支撑大宗商品市场人气逆转，那么消息
对股市的影响可能有限...油价反弹是关键因素，”Meritz Investment &
 Securities市场策略师Kim Joong-won表示。
    
    韩国最大炼油商SK Innovation 大涨3.3%， S-Oil <010
950.KS>劲升3.5%。
    
    大宇造船 劲扬6.9%，此前该公司赢得价值8,590亿韩元(7
.935亿美元)的四艘液化天然气货轮订单。
    
    Nexen Tire 大涨7.4%，因此前美国商务部初步裁定，中
国轮胎在美国售价过低，将对进口的中国轮胎征收更多关税。 
此举被韩国轮胎业者视为拓展市场份额的良机。(完)
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