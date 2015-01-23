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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 08:19 BJT

****主要国家经济指标预测--1月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段       预估值      前值
    
    1月23日(五)
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)              1月初值           --        52.0
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        1月初值          48.1       47.5
                   服务业PMI                                          50.7       50.6
                   综合PMI                                             --        49.7
    0830  德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        1月初值          51.7       51.2
                   服务业PMI                                          52.5       52.1
                   综合PMI                                             --        52.0
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            12月初值           --    顺差40.4
    0900  欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)      1月初值          51.0       50.6
                   服务业PMI                                          52.0       51.6
                   综合PMI                                            51.8       51.4
    0930  英国零售销售(较上月)                         12月          -0.6%      +1.6%
                     (较上年同期)                                    +3.0%      +6.4%
             扣除能源的零售销售(较上月)                              -0.7%      +1.7%
                               (较上年同期)                          +3.3%      +6.9%   
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            12月          -0.6%      -0.4%
                               (较上年同期)                          +1.5%      +2.0%
                央行核心CPI(较前月)                                  -0.4%      -0.2%
                           (较上年同期)                              +2.2%      +2.1%
    1330  加拿大零售销售(较前月)                       11月          -0.2%       持平
    1445  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         1月初值         54.0       53.9
    1500  美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　     12月　　       506　　     493
    1500  美国领先指标(较前月)                         12月　　    　+0.4%       +0.6% 
                 
                            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        现值      预估值
    
    1月22日(四)
    0900  意大利工业订单(经季节调整，较前月)           11月         -1.1%         --       
                       (未经季节调整，较上年同期)                   -4.1%         --       
    0900  意大利工业销售(经季节调整，较前月)           11月         -0.6%         --       
                       (未经季节调整，较上年同期)                   -1.6%         --       
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             12月        124.65       90.00     
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      214.08         --      
    1000  意大利经季节调整零售销售(较前月)             11月         +0.1%         --      
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                    -2.3%         --      
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               1月           正4         正5     
    1245  欧洲央行再融资利率                            1月         0.05%         --      
                  存款利率                                         -0.20%         --      
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)               1月17日当周     30.7         30      
              四周均值(万人)                                        30.65         --      
              续请失业金人数(万人)                   1月10日当周    244.3      241.0    
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)     11月         +0.8%         --      
                                      (较上年同期)                  +5.3%         --      
                                  房价指数                          216.9         --   
    1500  欧元区消费者信心指数                        1月初值       负8.5    负10.50   
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                       1月            正3         --     
                        制造业指数                                    负2         --     
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)              第四季初值      +0.4%      +0.4%     
                              (较上年同期)                          +2.7%      +2.8% (完)
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