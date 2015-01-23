主要国家经济指标预测--1月23日****

更正-台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.47%定价--消息(5月11日)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日(五) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 52.0 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 48.1 47.5 服务业PMI 50.7 50.6 综合PMI -- 49.7 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.7 51.2 服务业PMI 52.5 52.1 综合PMI -- 52.0 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差40.4 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.0 50.6 服务业PMI 52.0 51.6 综合PMI 51.8 51.4 0930 英国零售销售(较上月) 12月 -0.6% +1.6% (较上年同期) +3.0% +6.4% 扣除能源的零售销售(较上月) -0.7% +1.7% (较上年同期) +3.3% +6.9% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.6% -0.4% (较上年同期) +1.5% +2.0% 央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.2% (较上年同期) +2.2% +2.1% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -0.2% 持平 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.0 53.9 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 506 493 1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.4% +0.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月22日(四) 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 -1.1% -- (未经季节调整，较上年同期) -4.1% -- 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 11月 -0.6% -- (未经季节调整，较上年同期) -1.6% -- 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 124.65 90.00 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 214.08 -- 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 +0.1% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -2.3% -- 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 正4 正5 1245 欧洲央行再融资利率 1月 0.05% -- 存款利率 -0.20% -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月17日当周 30.7 30 四周均值(万人) 30.65 -- 续请失业金人数(万人) 1月10日当周 244.3 241.0 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 +0.8% -- (较上年同期) +5.3% -- 房价指数 216.9 -- 1500 欧元区消费者信心指数 1月初值 负8.5 负10.50 1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 正3 -- 制造业指数 负2 -- 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.7% +2.8% (完)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.47%定价。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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