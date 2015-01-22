韩国汇市：韩元/美元盘中陷于狭幅区间，观望欧洲央行会议及韩国GDP

路透首尔1月22日 - 韩国韩元兑美元 周四盘中略跌，此前均陷 于狭幅区间交投，投资者静待稍晚欧洲央行政策会议及周五国内的第四季 国内生产总值(GDP)数据。 0205GMT，韩元兑美元 报1,084.5韩元，上日国内收盘报1, 083.4。 三年期公债3月期约 跌5基点至108.41。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,084.5 1,083.4 日圆/韩元 9.1761/962 9.1651 韩国公债期货 * 108.41 108.46 韩国综合股价指数 1,927.16 1,921.23 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张若琪 审校 张荻)