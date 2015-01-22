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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 10:42 BJT

韩国汇市：韩元/美元盘中陷于狭幅区间，观望欧洲央行会议及韩国GDP

路透首尔1月22日 - 韩国韩元兑美元 周四盘中略跌，此前均陷
于狭幅区间交投，投资者静待稍晚欧洲央行政策会议及周五国内的第四季
国内生产总值(GDP)数据。

    0205GMT，韩元兑美元 报1,084.5韩元，上日国内收盘报1,
083.4。

    三年期公债3月期约 跌5基点至108.41。

                                 0205GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,084.5       1,083.4
    日圆/韩元       9.1761/962        9.1651
    韩国公债期货 *          108.41        108.46
    韩国综合股价指数     1,927.16      1,921.23
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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X=

 (编译 张若琪 审校 张荻)
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