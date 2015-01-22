韩国汇市：韩元/美元盘中陷于狭幅区间，观望欧洲央行会议及韩国GDP

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透首尔1月22日 - 韩国韩元兑美元 周四盘中略跌，此前均陷 于狭幅区间交投，投资者静待稍晚欧洲央行政策会议及周五国内的第四季 国内生产总值(GDP)数据。 0205GMT，韩元兑美元 报1,084.5韩元，上日国内收盘报1, 083.4。 三年期公债3月期约 跌5基点至108.41。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,084.5 1,083.4 日圆/韩元 9.1761/962 9.1651 韩国公债期货 * 108.41 108.46 韩国综合股价指数 1,927.16 1,921.23 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张若琪 审校 张荻)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。