美国个股：EBay拆分计划或为电商领域并购提供机遇

澳洲经济指标总览--5月8日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透旧金山1月21日 - 电子商务公司EBay 拆分为三家公司的计划可能吸引潜在收购者纷至沓来，暗示拆分后或将出现并购竞争。
EBay计划下半年将旗下支付部门PayPal与核心的Marketplace市集拍卖部门拆分开来，形成两家独家的公开上市公司，部分分析师称这样两家公司的估值总和可能超过未分拆时的价值。
EBay周三并表示，将把企业部门eBay Enterprise进行出售或公开上市，该部门是eBay大约四年前以24亿美元收购。
EBay执行长John Donahoe表示，所宣布的行动旨在让每一项业务都能够考虑各种选项，包括出售。
“没有人知道往后会发生什么状况。”Donahoe周三在公司公布财报后接受访问时表示。“但这样每一项业务都将具备致胜所需的灵活性。”
目前华尔街分析师质疑，eBay和PayPal在日益激烈的网路及零售商竞争下还能坚持多久。这些对手包括在线业者亚马逊 、谷歌 、阿里巴巴 ，也包括沃尔玛 这样投资自身电商及支付平台的零售商。
EBay周三还宣布与维权投资者伊坎(Carl Icahn)达成协议，同意对企业治理做出一些更动，限制拆分后PayPal董事会的能力，赋予股东在公司重要决策中有更大的话语权，尤其是对收购出价。
伊坎也发布声明称，任何拥有PayPal股权20%的投资者将有权召开特别股东会。EBay还计划本季裁员7%或2,400个岗位。
“我不认为这是重要目标，但一般来说这些行动有助于促成更合理、或更具吸引力的并购。”Baird分析师Colin Sebastian称，其之前曾说谷歌可能有意竞购eBay。
EBay的市集拍卖部门争取的是寻求廉价交易的购物者。企业部门为企业提供如何提升线上业务的建议，将加强主要零售商和品牌的关系。
部分专家表示，其企业部门的潜在竞购者包括侧重与其他公司建立联系的业者，如Salesforce.com 、IBM 、Demandware 、Adobe Systems 或初创企业Bigcommerce。
Salesforce拒绝置评，未能联系到其他被点名公司发表评论。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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