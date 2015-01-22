更新版 1-中国外汇：未来经常项目仍基本平衡，跨境资本双向波动加大--外管局

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
* 中国未来仍呈经常项基本平衡、跨境资本双向波动格局
* 第四季料国际收支呈经常项顺差、资本项逆差态势
* 目前跨境资金双向震荡是适度的，可承受的
* 欧版QE对中国有利有弊 (新增更多评论)
路透北京1月22日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，未来中国仍保持对国际资本尤其是中长期资本的吸引力，但亦面临不确定因素，总体看将继续呈现“经常项目收支基本平衡、跨境资本流动双向波动”的国际收支格局。
管涛在国新办发布会指出，未来中国仍将保持经常项目顺差，经济增速亦处于世界较高水平，且人民币利率仍会高于主要货币利率；但也面临国内经济运行状况及其财政、金融风险等问题，本外币利差缩小也将加速境内市场主体的资产负债币种结构调整。
“中国经济发展进入新常态以后，...市场情绪处于较大波动期，加之人民币汇率已经趋于均衡合理水平并被市场广泛接受和认可，激发了境内市场主体资产负债币种结构的调整，”管涛称。
在他看来，中国跨境资金流动波动加大，主因人民币汇率浮动幅度进一步扩大后，人民币汇率预期分化，促使企业结汇意愿减弱、购汇动机增强，并采取了增加外汇存款、减少外汇贷款的财务操作。
此外美元去年下半年以来走强，国际资本大量回流美国，许多新兴市场出现资本外流、本币贬值的压力，对中国也产生一定影响。
他初步估计，第四季度中国国际收支仍可能呈现“经常项目顺差、资本项目逆差”的运行态势。
而中国跨境资金出现双向震荡符合宏观调控和改革方向，目前这种调整是适度的、可承受的，虽然下半年出现了一定的资金流出压力，但并没有改变全年外汇供大于求、外汇储备增加的基本格局。
管涛称，去年跨境资金在动荡中趋向平衡，资金大量流入状况显着改善，市场主体结汇意愿下降，购汇动机增强，跨境资金双向波动更为明显，银行远期结售汇更加均衡。
他称，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。
中国国家外汇管理局周四公布银行结售汇数据，显示去年末资金仍处于流出状况。2014年12月，银行代客结售汇连续第四个月录得逆差，规模较上月扩至699亿元人民币；银行自身同期结售汇为逆差128亿元，较上月继续收窄，但是连续第六个月录得逆差。
**欧版QE对中国有利有弊**
管涛称，欧元也是世界主要货币，所以其宏观经济政策有巨大的溢出影响，中国一直在密切关注。
现在来看，欧元区可能出台的QE对中国影响有利有弊。一方面，在美国货币政策正常化的情况下，欧版QE在一定程度上有助于缓解美国QE退出的紧缩性影响。另一方面，主要经济体货币政策走势分化会影响主要货币之间的汇率，这将加剧国际金融市场特别是外汇市场的振荡，新兴市场管理跨境资本流动和汇率预期的难度也会增加。
他并强调，欧版QE只是影响中国跨境资金流动、人民币汇率走势的重要外部因素之一，需要结合其他因素综合分析，做出总体判断，做好相关预案。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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