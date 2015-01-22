台湾汇市：台币盘初因外资汇入大升，市场关注欧洲央行决策

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透台北1月22日 - 台币兑美元 周四盘初扬升至逾一月新高，因外资汇入，且走势强于日圆及韩元。汇银人士指出，加国央行意外降息令加币走弱的效应未及于台币，但接下来有欧洲央行的议息会议结果，汇市料趋于观望。
汇银人士表示，盘初台币一度随着韩元趋升，外资的汇入相当踊跃，令台币一度强升至盘中最高位31.363。这是去年12月19日以来的盘中新高位，当时盘中最高为31.360。
〞外资一阵猛K(美元)，美元就下去了。不过今天大概也就这样，美元低点见到了，〞一位小型商银交易员表示。
他也说，接下来欧洲央行的会议仍旧是全球关注的焦点，现在全球金融市场对欧洲央行可能如何推出宽松政策、以及金融市场会如何反应的看法不一。预料观望的心态仍将漫延。
汇银人士指出，进口商见美元走低也有不少买盘出笼。
台币早盘交易区间落在31.364-31.448；上交易日主要区间在31.489-31.675。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点折价趋深。一个月远汇报价 暂报31.405/31.435左右，上日纽约盘收在31.460。
韩元兑美元 盘初报1,084.6，上日收在1,083.4。
加拿大央行将指标利率自1%下调至0.75%，以确保防范油价暴跌后出现的金融动荡和通胀下滑风险。周四欧洲央行今日将召开管理委员会会议，之后将宣布利率决策。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.364-31.500
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--《综述》欧洲央行量化宽松加紧酝酿，加拿大央行意外出手 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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