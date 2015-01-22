基金产业：中国投资基金或再次打压铜价，将视春节后需求状况而定

但三家投资基金的经理和从事交易的消息人士表示，如果需求弱于预期，基金可能继续在上海及国际市场卖出铜。

基金经理预计，2015年第一季国内需求疲弱，部分因为春节假期前后许多工厂关闭；这将加剧国内市场的压力。进口量较高以及2014年第四季国内产出强劲，已然令中国铜市承压。

他们表示，再加上油价极度疲软，促使许多基金今年伊始在上海和LME卖出铜。他们认为，市场底部介于每吨4,500-5,200美元之间。一只基金正等待铜价跌至5,000美元再出手买进。

“我们不确定国家电网的巨额投资是否会改变市场基本面。现在能做的就是密切关注春节过后的需求状况，”第二位基金经理说，他就职于上海一家大型基金。

花旗驻上海的大宗商品策略师Ivan Szpakowski称，“好几个月以来，中国的投机客们一直比西方同行持更为偏空的看法。部分原因是他们看到中国有大量精炼产能投产。他们对此密切追踪，这种情况在下半年愈发严重。”

“由于信贷趋紧以及房地产市场低迷，他们中很多人相当看淡中国需求前景。原因并非只有一个，”他补充说。

不过，第二位基金经理和深圳一基金经理表示，国家电网的投资计划披露后，一些基金本周可能已经回补了部分空仓。