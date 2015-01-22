美国个股：油气商Resolute Energy管理层暂时降薪，以期度过难关

路透1月21日 - 油气开采商Resolute Energy Corp 宣布，今年将暂时调降高管的基本薪资，以便在油价暴跌的环境下改善公司现金流情况。其中，执行长的薪资将削减96%。

Resolute Energy向监管部门提交的文件显示，此次降薪从2月1日开始，年内一直持续，直到2016年1月1日才恢复原有水平。

公司称，执行长Nicholas Sutton的基本薪资将减少96%至2.4万美元。

全球大批油气公司已通过裁员、削减预算以及其他办法来降低开支，以减轻油价暴跌带来的影响。

Resolute Energy股价周三在纽约证交所收报0.86美元。(完)