美国个股：油气商Resolute Energy管理层暂时降薪，以期度过难关

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透1月21日 - 油气开采商Resolute Energy Corp 宣布，今年将暂时调降高管的基本薪资，以便在油价暴跌的环境下改善公司现金流情况。其中，执行长的薪资将削减96%。
Resolute Energy向监管部门提交的文件显示，此次降薪从2月1日开始，年内一直持续，直到2016年1月1日才恢复原有水平。
公司称，执行长Nicholas Sutton的基本薪资将减少96%至2.4万美元。
全球大批油气公司已通过裁员、削减预算以及其他办法来降低开支，以减轻油价暴跌带来的影响。
Resolute Energy股价周三在纽约证交所收报0.86美元。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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