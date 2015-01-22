《全球市场》亚洲股市逼近八周高点，欧洲央行决议在即

加拿大央行意外宣布降息，引发澳洲央行可能很快跟进的臆测，导致澳元与新西兰元大跌。

澳元 报0.8083美元，较隔夜市场下跌逾1%，接近本月稍早触及的六年低位0.8033美元。

新西兰元 挫跌至两年半低位0.7545美元。

欧洲央行决定推出购债刺激计划的预期可能提振美元，并增加大宗商品价格的下行压力，原油价格因此下跌。