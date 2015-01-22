《全球市场》亚洲股市逼近八周高点，欧洲央行决议在即

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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加拿大央行意外宣布降息，引发澳洲央行可能很快跟进的臆测，导致澳元与新西兰元大跌。
澳元 报0.8083美元，较隔夜市场下跌逾1%，接近本月稍早触及的六年低位0.8033美元。
新西兰元 挫跌至两年半低位0.7545美元。
欧洲央行决定推出购债刺激计划的预期可能提振美元，并增加大宗商品价格的下行压力，原油价格因此下跌。
美国原油期货 下跌0.34美元，报每桶47.44美元。(完) (编译 张明钧/白云/张荻/陈宗琦；审校 张若琪/龚芳/郑茵)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。