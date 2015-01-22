澳洲利率：加拿大意外降息效应发酵，市场反映澳洲降息机率大增

* 加拿大央行降息之后，市场认为澳洲央行降息机率变大

* 利率期货显示，2月降息机率为三分之一

* 如果澳洲央行降息，澳元可能跌破0.80美元

路透悉尼1月22日 - 加拿大央行意外降息之后，澳洲市场迅速反映出澳洲央行短期内降息的机率升高，原因之一是两国同为大宗商品出口大国的相似性。

周四的利率期货<0#YIB:>暗示，澳洲现为2.5%的指标利率在下月调降25个基点的机率有三分之一，较几天前仅有二十分之一的机率骤然提升。

市场目前已完全消化预期央行4月前降息，及未来12个月将降息将近50个基点。

指标澳洲10年期公债收益率 已经跌至仅比隔夜拆款利率略高出几个基点。

加拿大央行周三意外宣布降息25个基点，以应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁。 而澳洲其实也深受最大出口项目铁矿石价格重挫之苦。

“就2010年以来大宗商品价格从高点跌至低点的幅度来看，油价跌势其实和铁矿石不相上下--都是约65%，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)高级外汇分析师Daniel Been说。

“万一下周公布的企业信心及通胀数据如我们所料的疲软，市场行情将反映出更长的澳洲央行降息周期，澳元将跌破0.80美元。”

随着投资人押注澳洲央行将跟进加拿大降息，澳元兑美元 已跌至0.8072美元，逼近位于0.8033的六年低点。

澳洲央行制定政策时虽未明确以汇率为目标，但央行或许会认为必须加入降息国家之列以阻升澳币。