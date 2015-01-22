台湾债市：RP利率平稳，整体市场资金稳中偏松

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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路透台北1月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致平稳。交易员称，目前整体市场资金稳中偏松，较受青睐的公司债券源偏少不足以因应要券需求，交投以到期续作为主，RP利率续处既有区间不变。
他们指出，寿险端因应明天20年公债及国际债交割，少数寿险已预告明日可能走钱，但整体寿险业资金仍显宽松且银行端资金亦显充裕，遭解钱部位转向其他客户调度不成难事，只是明日受交割因素影响资金进出波动较大，但不至于带动RP利率产生变化。
〞这几天主动要券电话变少了，没有之前那么多。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
本周余日本地债券发行情况包括：周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债发行金额318.022亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。
周四本地债券还本有：南港轮胎 转换公司债15亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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