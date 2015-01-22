标题新闻：瑞士目前不适合推出支撑经济与内需计划，除非有衰退之虞--瑞士经济部长

澳洲经济指标总览--5月8日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。
--寿险业者统计，新台币汇率今年初至4月底已急升6.77%，不愿具名的寿险公司高层估计，今年整体寿险业者的避险费用将超过1,600亿台币，比起去年全年至少超过一倍以上。