欧洲个股：瑞信称瑞士央行放弃瑞郎上限后，外汇交易未出现亏损

路透苏黎世1月21日 - 瑞士信贷 周三表示，瑞士央行上周突然放弃汇率上限，引发瑞郎大幅走高之后，瑞信外汇交易并未出现亏损。

瑞士央行上周的举措对全球外汇交易公司构成沉重打击，给许多小型投资者和为他们服务的经纪商带来灭顶之灾，导致大型银行出现亏损。

瑞士信贷是瑞士第二大银行，但不是外汇交易市场的重要参与者。该行称其并未出现亏损。

“在瑞士央行宣布政策举措之后的这段时间，瑞信的交易业绩不错，并未出现与外汇波动相关的实质性交易亏损，”瑞信在声明中表示。

瑞信本周稍早表示，其获利仍与瑞郎汇率上涨相关，但没有提供具体数字。瑞信还表示，瑞士央行进一步下调存款利率之后，该行将向机构和大型公司客户的瑞郎账户收费。

正如很多大型瑞士公司，瑞信持有相当大一部分欧元、美元和其他货币资产，并由此获得营收，但却以瑞郎计价报告，这就使它很容易受到不利的汇率波动冲击。