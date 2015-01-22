欧洲个股：瑞信称瑞士央行放弃瑞郎上限后，外汇交易未出现亏损

中国个股：OFO与上海凤凰签署订单，未来一年采购至少500万辆单车
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透苏黎世1月21日 - 瑞士信贷 周三表示，瑞士央行上周突然放弃汇率上限，引发瑞郎大幅走高之后，瑞信外汇交易并未出现亏损。
瑞士央行上周的举措对全球外汇交易公司构成沉重打击，给许多小型投资者和为他们服务的经纪商带来灭顶之灾，导致大型银行出现亏损。
瑞士信贷是瑞士第二大银行，但不是外汇交易市场的重要参与者。该行称其并未出现亏损。
“在瑞士央行宣布政策举措之后的这段时间，瑞信的交易业绩不错，并未出现与外汇波动相关的实质性交易亏损，”瑞信在声明中表示。
瑞信本周稍早表示，其获利仍与瑞郎汇率上涨相关，但没有提供具体数字。瑞信还表示，瑞士央行进一步下调存款利率之后，该行将向机构和大型公司客户的瑞郎账户收费。
正如很多大型瑞士公司，瑞信持有相当大一部分欧元、美元和其他货币资产，并由此获得营收，但却以瑞郎计价报告，这就使它很容易受到不利的汇率波动冲击。
瑞信将于2月12日公布第四季获利。(完)
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)