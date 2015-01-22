《分析》中国央行重启逆回购宽松力度加码，降准时机料再延后

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
* 时隔一年央行公开市场重启逆回购
* 500亿元七天逆回购，也打破公开市场近两个月空窗
* 配合MLF等定向工具，常规操作现身提升结构宽松力度
* 降准、降息仍有必要，但全面放水时点料再延后
作者 李宏薇
路透上海1月22日 - 在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。
业内人士并称，从长远来看，外汇占款下降、经济形势不佳，以及外围市场宽松的大环境都支撑中国央行今年将降准和降息，但从短期来看，降准这样的全面放水，操作时点上料再被延后。
中国央行公告，今日进行的500亿元七天期逆回购，中标利率为3.85%。据此计算，本周公开市场将净投放资金500亿元，终结此前连续五周的既无投放亦无回笼局面。
三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，央行重启逆回购“不只是因为春节原因，实际是放松信号加强的表现。”
他解释说，单从500亿元的量来看，通过MLF或者SLO提供即可实现，而央行选择公开操作，正是为了传达上述意图。基于此，被认为是“大水漫灌”的全面降准，短期内出台的可能性正在降低。
中国央行周三晚间表示，近日在到期的2,695亿元中期借贷便利(MLF)续做同时，新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。
中国央行行长周小川在达沃斯全球经济论坛上表示，中国房地产市场正在经历周期性调整，一部分可以通过宏观审慎政策来应对，而不是用货币政策来应对。对央行来说，我们总体上认为应该保持货币政策稳定，因为这不是严重的全国性问题。
周小川表示，总体来看，如果中国经济指标平均表现良好，央行就很难出台专门针对房地产市场的政策。
不过平安证券固定收益部执行总经理石磊指出，央行选择此时出台逆回购，或许与近期外部黑天鹅事件频发，需要措施稳定境内预期所致。
“七天的期限不跨月，这个期限就反映出央行并没有太多考虑月末资金需求增加的因素，可能主要是考虑到最近外部黑天鹅事件较多的影响，防范一下。”他表示。
瑞士央行上周四突然放弃瑞郎/欧元汇率上限，刺激瑞郎创出纪录最大涨幅，当天一度暴涨近30%，如此升值幅度在当代发达国家货币中闻所未闻。瑞郎冲击波奇袭汇市令不少交易商失血巨亏，更有甚者不支倒闭。
与“今年降准可见惟短期不可得”的观点不同，中金公司债券团队认为，由于房地产和经济基本面承压，加之新增外汇占款持续低迷，央行有必要加大货币宽松力度。如果1月经济数据仍较差，央行可能会在春节前有更大的放松动作，例如降准或者定向降准等。
受央行重启逆回购及证实MLF续作等消息影响，中国债市现券收益率早盘稍降，资金市场拆借难度亦大为缓解，出资机构较上日明显增多。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/huq73w
**逆回购利率影响较为中性**
与最新公布的三个月期MLF的3.5%利率相比，本次逆回购3.85%的中标利率略显偏高。不过业内人士表示，这个利率结果应该是考虑到现有资金面情况，随行就市而定，整体影响较为中性。
兴业银行资金营运中心分析师郭草敏称，不同时点下，央行的政策目标不同。在现有环境下，本次七天期逆回购利率属于“相对合适水平”。
资金市场方面，受七天期逆回购利率结果影响也较为有限。反而这个利率是二级市场利率的“顶部”还是“底部”引发热议。
华创证券债券团队称，如果逆回购利率高于资金市场利率，银行利用逆回购融入资金的意义不大。从历史规律来看，2012年下半年以来七天及14天逆回购利率均形成了当时资金利率底部的一个均衡水平。因此本次3.85%的逆回购利率，将形成资金利率底部。
中金债券认为，不能光看逆回购本身来判断是资金利率的顶还是底，要结合央行的其他操作以及货币政策态度来判断。目前经济环境下，央行没有动力推高货币市场利率，总体是引导利率下行，因此这次逆回购发行利率可以看做是二级市场利率的顶。
不论是顶是底，李刘阳指出，公开市场常规手段和MLF等定向工具的配合使用，有利于未来资金利率下行。从本次逆回购利率定位来看，其价格政策信号意义不强。不排除央行会根据实际情况对逆回购利率进行调整，并且在此基础上下调的可能性更大一些。
公开市场上次操作是在去年11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；据路透统计，本周公开市场无资金到期。而前次逆回购则是在去年1月28日进行。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） --
逆回购 （周二） --
（周四） 500
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
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净投放 500 (完) (审校 林高丽)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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