《分析》中国央行重启逆回购宽松力度加码，降准时机料再延后

* 时隔一年央行公开市场重启逆回购

* 500亿元七天逆回购，也打破公开市场近两个月空窗

* 配合MLF等定向工具，常规操作现身提升结构宽松力度

* 降准、降息仍有必要，但全面放水时点料再延后

作者 李宏薇

路透上海1月22日 - 在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。

业内人士并称，从长远来看，外汇占款下降、经济形势不佳，以及外围市场宽松的大环境都支撑中国央行今年将降准和降息，但从短期来看，降准这样的全面放水，操作时点上料再被延后。

中国央行公告，今日进行的500亿元七天期逆回购，中标利率为3.85%。据此计算，本周公开市场将净投放资金500亿元，终结此前连续五周的既无投放亦无回笼局面。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，央行重启逆回购“不只是因为春节原因，实际是放松信号加强的表现。”

他解释说，单从500亿元的量来看，通过MLF或者SLO提供即可实现，而央行选择公开操作，正是为了传达上述意图。基于此，被认为是“大水漫灌”的全面降准，短期内出台的可能性正在降低。

中国央行周三晚间表示，近日在到期的2,695亿元中期借贷便利(MLF)续做同时，新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。

中国央行行长周小川在达沃斯全球经济论坛上表示，中国房地产市场正在经历周期性调整，一部分可以通过宏观审慎政策来应对，而不是用货币政策来应对。对央行来说，我们总体上认为应该保持货币政策稳定，因为这不是严重的全国性问题。

周小川表示，总体来看，如果中国经济指标平均表现良好，央行就很难出台专门针对房地产市场的政策。

不过平安证券固定收益部执行总经理石磊指出，央行选择此时出台逆回购，或许与近期外部黑天鹅事件频发，需要措施稳定境内预期所致。

“七天的期限不跨月，这个期限就反映出央行并没有太多考虑月末资金需求增加的因素，可能主要是考虑到最近外部黑天鹅事件较多的影响，防范一下。”他表示。

瑞士央行上周四突然放弃瑞郎/欧元汇率上限，刺激瑞郎创出纪录最大涨幅，当天一度暴涨近30%，如此升值幅度在当代发达国家货币中闻所未闻。瑞郎冲击波奇袭汇市令不少交易商失血巨亏，更有甚者不支倒闭。

与“今年降准可见惟短期不可得”的观点不同，中金公司债券团队认为，由于房地产和经济基本面承压，加之新增外汇占款持续低迷，央行有必要加大货币宽松力度。如果1月经济数据仍较差，央行可能会在春节前有更大的放松动作，例如降准或者定向降准等。

受央行重启逆回购及证实MLF续作等消息影响，中国债市现券收益率早盘稍降，资金市场拆借难度亦大为缓解，出资机构较上日明显增多。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/huq73w

**逆回购利率影响较为中性**

与最新公布的三个月期MLF的3.5%利率相比，本次逆回购3.85%的中标利率略显偏高。不过业内人士表示，这个利率结果应该是考虑到现有资金面情况，随行就市而定，整体影响较为中性。

兴业银行资金营运中心分析师郭草敏称，不同时点下，央行的政策目标不同。在现有环境下，本次七天期逆回购利率属于“相对合适水平”。

资金市场方面，受七天期逆回购利率结果影响也较为有限。反而这个利率是二级市场利率的“顶部”还是“底部”引发热议。

华创证券债券团队称，如果逆回购利率高于资金市场利率，银行利用逆回购融入资金的意义不大。从历史规律来看，2012年下半年以来七天及14天逆回购利率均形成了当时资金利率底部的一个均衡水平。因此本次3.85%的逆回购利率，将形成资金利率底部。

中金债券认为，不能光看逆回购本身来判断是资金利率的顶还是底，要结合央行的其他操作以及货币政策态度来判断。目前经济环境下，央行没有动力推高货币市场利率，总体是引导利率下行，因此这次逆回购发行利率可以看做是二级市场利率的顶。

不论是顶是底，李刘阳指出，公开市场常规手段和MLF等定向工具的配合使用，有利于未来资金利率下行。从本次逆回购利率定位来看，其价格政策信号意义不强。不排除央行会根据实际情况对逆回购利率进行调整，并且在此基础上下调的可能性更大一些。

公开市场上次操作是在去年11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；据路透统计，本周公开市场无资金到期。而前次逆回购则是在去年1月28日进行。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） 500

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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