重发-《全球主要央行动态》--1月22日

(重发调整段落)

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月15日-1月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

旧金山联储总裁威廉姆斯称，联储仍可能在今年中期升息，因为美国经济动能强劲，且失业率下降。他表示，“没有必要急于升息，同时我们也希望确定我们在以恰当方式行动，没有落后于形势。”明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，“有时必须要让数据说话，”并用刺激措施，而不是收紧政策，来应对过低的通胀率”。圣路易斯联储总裁布拉德则表达了相反的看法，他说，虽然通胀较低，但没有低到需要维持零利率的地步。

**欧元区**

欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。由于计划的开始日期迫在眉睫，管理委员会的委员只有3月初会议这一次机会就计划细节达成一致，因此他们面临巨大压力，需要在本周四会议上完成商谈并宣布购债机制。

在市场预计周四欧洲央行政策会议将宣布量化宽松(QE)政策前，熟识央行讨论细节的消息人士称，德国央行加大最后斡旋的力度，希望要么降低欧洲央行采取量化宽松政策中承受的风险，要么将量化宽松政策的决定推迟至本周以后公布。

欧洲央行执委科尔上周五接受爱尔兰时报(Irish Times)采访时称，想要量化宽松(QE)计划有效，规模就得大。QE计划的规模也取决于资产范围和种类，以及我们会购买哪国的债券。 科尔另向报纸Liberation表示，欧洲央行必须决定购买公债是否要集中于特定国家、或是要分散于整个欧元区。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周三称，看到了低通胀情况，但不认为将出现通缩，需要设定安全线，密切监视通胀形势。 此外，他在接受奥地利报纸采访时表示，欧洲央行在抗击欧元区经济长期停滞方面的可选项有限。

**英国**

英国央行在1月会议上全体一致通过维持利率不变，这是自去年7月以来首次获得一致赞同的决议，在通胀率下滑的情况下，有两位决策官员放弃要求升息的主张。货币政策委员会的外部委员威尔和麦卡弗蒂自8月以来，一致呼吁结束在纪录低点的利率，但他俩这次表示如果现在升息，可能会导致通胀率低于目标的情况长期存在。

**加拿大**

加拿大央行周三意外宣布降息，以应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁，并称随时准备在必要时进一步放松政策。加拿大央行总裁波洛兹表示，意外降息是一种保险措施，可以防范油价冲击给加拿大带来的风险。加拿大是主要原油生产国。他还表示，油价下挫推高失业率和削减收入，可能加重家庭的债务负担。

**瑞士**

瑞士央行上周四取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限，同时降息0.5个百分点至负0.75%。 瑞士央行总裁乔丹表示，取消已实行三年的瑞郎汇价上限并非是恐慌性举措，因该政策不具有持续性。“我们决定，执行一项不可持续的、只能通过在市场上不断干预来完成的政策，是没有意义的，”乔丹表示。

瑞士央行周三表示，已与中国人民银行就在瑞士建立人民币交易清算安排达成一致，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点扩大到瑞士银行业客户，投资额度为500亿元人民币(合80亿美元)。

**日本**

日本央行周三调降下个财年的通胀率预估，并宣布扩大贷款计划规模，旨在鼓励银行业增加放贷，期望在油价下挫导致通胀率距离目标越来越远之际，打消外界对日本央行袖手旁观的批评。一如广泛预期，日本央行并未扩大刺激举措规模，并维持其承诺，通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,760亿美元)的速度扩大基础货币的规模。

日本央行总裁黑田东彦称，正面经济循环保持不变，日本经济继续保持温和复苏的趋势。在2015财年实现2%通胀率目标的可能性很大，这个看法并未改变，2%的通胀率目标可能提早或推迟实现，取决于油价。只要是为了稳定实现2%的通胀目标，日本央行将继续推行质化和量化宽松(QQE)。日本央行将评估经济和物价面临的上档与下档风险，并做出相应的政策调整。

**中国**

中国人民银行周二表示，2015年要积极有序推进人民币国际化，积极对接人民币资本项目可兑换等各项金融改革。央行网站刊登的新闻稿并称，今年要主动作为，积极对接“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)等国家战略实施，不断拓展跨境人民币业务发展空间，深化货币合作。

中国人民银行行长周小川周三表示，尽管中国一些城市的房价下降，但中国央行应该保持货币政策稳定性，因为房地产市场不存在严重的全国性问题。周小川在达沃斯全球经济论坛上表示，中国房地产市场正在经历周期性调整，一部分可以通过宏观审慎政策来应对，而不是用货币政策来应对。

中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。央行官方微博称，此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。央行官网显示，此次MLF操作的利率与去年10月操作利率相同，反映出央行近期未有引导利率下行的意图。

中国人民银行上周五称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。

中国人民银行货币政策司司长张晓慧撰文称，中国经济发展进入新常态，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，在基础条件出现较大变化时适时适度调整，防止经济出现惯性下滑，同时也要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。

中国央行调查统计司司长盛松成表示，近几个月市场利率保持稳中有降走势；利率市场化从根本上不仅不会使融资成本上升，反而会促使融资成本下降。

中国央行近日召开会议部署2015年货币信贷和金融市场重点工作，今年将继续实施稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资平稳适度增长，并加快推进利率市场化改革。

**韩国**

韩国央行总裁李柱烈称，韩国在密切关注加拿大、丹麦和瑞士降息举动给金融市场带来的波动。他表示，由于近来世界各国的货币政策走向大不相同，因此短暂的市场震荡更加明显。

**其他央行**

丹麦周一进一步调降负利率，对丹麦克朗的影响仅昙花一现，但外界益发揣测，该国实施已久的紧盯欧元政策，在未来数日恐将受到威胁。丹麦调降存单(CD)利率0.15个百分点，至负0.20%。

巴西央行周三上调利率，维持了积极收紧货币政策的步伐，并为进一步升息埋下伏笔。央行此举旨在控制通胀，并重新赢得投资者的信任。

印度央行上周四意外降息25个基点至7.75%，为一年来首次降息，因通胀显示出放缓迹象，且政府在努力控制财政赤字。

印尼央行上周四维持指标利率在7.75%不变，一如预期，称该利率符合维持通胀目标，以及保持健康的经常帐赤字的努力。

俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva周二对路透表示，俄罗斯并未发生像2008年底时那样的资本流出速度，认为无需进行资本管制。 (完)

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