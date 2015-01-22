重发-《全球主要央行动态》--1月22日

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
(重发调整段落)
以下所列为上周四下午至本周四上午(1月15日-1月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**美国**
旧金山联储总裁威廉姆斯称，联储仍可能在今年中期升息，因为美国经济动能强劲，且失业率下降。他表示，“没有必要急于升息，同时我们也希望确定我们在以恰当方式行动，没有落后于形势。”明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，“有时必须要让数据说话，”并用刺激措施，而不是收紧政策，来应对过低的通胀率”。圣路易斯联储总裁布拉德则表达了相反的看法，他说，虽然通胀较低，但没有低到需要维持零利率的地步。
**欧元区**
欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。由于计划的开始日期迫在眉睫，管理委员会的委员只有3月初会议这一次机会就计划细节达成一致，因此他们面临巨大压力，需要在本周四会议上完成商谈并宣布购债机制。
在市场预计周四欧洲央行政策会议将宣布量化宽松(QE)政策前，熟识央行讨论细节的消息人士称，德国央行加大最后斡旋的力度，希望要么降低欧洲央行采取量化宽松政策中承受的风险，要么将量化宽松政策的决定推迟至本周以后公布。
欧洲央行执委科尔上周五接受爱尔兰时报(Irish Times)采访时称，想要量化宽松(QE)计划有效，规模就得大。QE计划的规模也取决于资产范围和种类，以及我们会购买哪国的债券。 科尔另向报纸Liberation表示，欧洲央行必须决定购买公债是否要集中于特定国家、或是要分散于整个欧元区。
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周三称，看到了低通胀情况，但不认为将出现通缩，需要设定安全线，密切监视通胀形势。 此外，他在接受奥地利报纸采访时表示，欧洲央行在抗击欧元区经济长期停滞方面的可选项有限。
**英国**
英国央行在1月会议上全体一致通过维持利率不变，这是自去年7月以来首次获得一致赞同的决议，在通胀率下滑的情况下，有两位决策官员放弃要求升息的主张。货币政策委员会的外部委员威尔和麦卡弗蒂自8月以来，一致呼吁结束在纪录低点的利率，但他俩这次表示如果现在升息，可能会导致通胀率低于目标的情况长期存在。
**加拿大**
加拿大央行周三意外宣布降息，以应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁，并称随时准备在必要时进一步放松政策。加拿大央行总裁波洛兹表示，意外降息是一种保险措施，可以防范油价冲击给加拿大带来的风险。加拿大是主要原油生产国。他还表示，油价下挫推高失业率和削减收入，可能加重家庭的债务负担。
**瑞士**
瑞士央行上周四取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限，同时降息0.5个百分点至负0.75%。 瑞士央行总裁乔丹表示，取消已实行三年的瑞郎汇价上限并非是恐慌性举措，因该政策不具有持续性。“我们决定，执行一项不可持续的、只能通过在市场上不断干预来完成的政策，是没有意义的，”乔丹表示。
瑞士央行周三表示，已与中国人民银行就在瑞士建立人民币交易清算安排达成一致，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点扩大到瑞士银行业客户，投资额度为500亿元人民币(合80亿美元)。
**日本**
日本央行周三调降下个财年的通胀率预估，并宣布扩大贷款计划规模，旨在鼓励银行业增加放贷，期望在油价下挫导致通胀率距离目标越来越远之际，打消外界对日本央行袖手旁观的批评。一如广泛预期，日本央行并未扩大刺激举措规模，并维持其承诺，通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,760亿美元)的速度扩大基础货币的规模。
日本央行总裁黑田东彦称，正面经济循环保持不变，日本经济继续保持温和复苏的趋势。在2015财年实现2%通胀率目标的可能性很大，这个看法并未改变，2%的通胀率目标可能提早或推迟实现，取决于油价。只要是为了稳定实现2%的通胀目标，日本央行将继续推行质化和量化宽松(QQE)。日本央行将评估经济和物价面临的上档与下档风险，并做出相应的政策调整。
**中国**
中国人民银行周二表示，2015年要积极有序推进人民币国际化，积极对接人民币资本项目可兑换等各项金融改革。央行网站刊登的新闻稿并称，今年要主动作为，积极对接“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)等国家战略实施，不断拓展跨境人民币业务发展空间，深化货币合作。
中国人民银行行长周小川周三表示，尽管中国一些城市的房价下降，但中国央行应该保持货币政策稳定性，因为房地产市场不存在严重的全国性问题。周小川在达沃斯全球经济论坛上表示，中国房地产市场正在经历周期性调整，一部分可以通过宏观审慎政策来应对，而不是用货币政策来应对。
中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。央行官方微博称，此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。央行官网显示，此次MLF操作的利率与去年10月操作利率相同，反映出央行近期未有引导利率下行的意图。
中国人民银行上周五称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。
中国人民银行货币政策司司长张晓慧撰文称，中国经济发展进入新常态，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，在基础条件出现较大变化时适时适度调整，防止经济出现惯性下滑，同时也要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。
中国央行调查统计司司长盛松成表示，近几个月市场利率保持稳中有降走势；利率市场化从根本上不仅不会使融资成本上升，反而会促使融资成本下降。
中国央行近日召开会议部署2015年货币信贷和金融市场重点工作，今年将继续实施稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资平稳适度增长，并加快推进利率市场化改革。
**韩国**
韩国央行总裁李柱烈称，韩国在密切关注加拿大、丹麦和瑞士降息举动给金融市场带来的波动。他表示，由于近来世界各国的货币政策走向大不相同，因此短暂的市场震荡更加明显。
**其他央行**
丹麦周一进一步调降负利率，对丹麦克朗的影响仅昙花一现，但外界益发揣测，该国实施已久的紧盯欧元政策，在未来数日恐将受到威胁。丹麦调降存单(CD)利率0.15个百分点，至负0.20%。
巴西央行周三上调利率，维持了积极收紧货币政策的步伐，并为进一步升息埋下伏笔。央行此举旨在控制通胀，并重新赢得投资者的信任。
印度央行上周四意外降息25个基点至7.75%，为一年来首次降息，因通胀显示出放缓迹象，且政府在努力控制财政赤字。
印尼央行上周四维持指标利率在7.75%不变，一如预期，称该利率符合维持通胀目标，以及保持健康的经常帐赤字的努力。
俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva周二对路透表示，俄罗斯并未发生像2008年底时那样的资本流出速度，认为无需进行资本管制。 (完)
国际主要央行公开市场操作一览............
央行相关消息.................................
全球主要央行会议预告..........................
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......
全球重要经济事件一览表.....................
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。