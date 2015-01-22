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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 11:54 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧元区一位消息人士表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580
亿美元)债券。欧洲央行执委会的提议将会在周四的央行管理委员会会议上讨论，并可能作出修改。 

    加拿大央行周三意外将指标利率从1%降至0.75%，并称随时准备在必要时进一步放松政策。央行总裁波洛
兹表示，意外降息是一种保险措施，可防范油价冲击给加拿大带来的风险。央行并将2015年上半年经济成长率
预估从2.4%调降至1.5%，意味着经济中的过剩产能将会增加。  
    
    巴西央行周三上调利率，维持了积极收紧货币政策的步伐，并为进一步升息埋下伏笔。一如预期，巴西央
行货币政策委员会的八名成员一致投票支持升息，将指标Selic利率上调50个基点至12.25%，为2011年8月以来
最高。这是该行连续第二次升息。 
        
    会议记录显示，英国央行在1月会议上全体一致通过维持利率不变，这是自去年7月以来首次获得一致赞同
的决议，在通胀率下滑的情况下，有两位决策官员放弃要求升息的主张。 
    
    中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去
年10月份操作相同。此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利
率为3.5%。 
    
    韩国央行总裁李柱烈称，韩国在密切关注加拿大、丹麦和瑞士降息举动给金融市场带来的波动。他并称，
近来韩国央行降息将需要一些时间才能在经济中显现效果，因实际的政策举措和对信贷状况的影响存有时间差
。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.25%                2015年1月21日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.75%                2015年1月15日降25基点
             附卖回利率6.75%                2015年1月15日降25基点
  印尼       指标利率7.75%                  2014年11月18日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.20%            2015年1月19日降15基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率17%          2014年12月16日上调650个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 王兴亚；审校 蔡美珍)
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