欧元区一位消息人士表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580 亿美元)债券。欧洲央行执委会的提议将会在周四的央行管理委员会会议上讨论，并可能作出修改。 加拿大央行周三意外将指标利率从1%降至0.75%，并称随时准备在必要时进一步放松政策。央行总裁波洛 兹表示，意外降息是一种保险措施，可防范油价冲击给加拿大带来的风险。央行并将2015年上半年经济成长率 预估从2.4%调降至1.5%，意味着经济中的过剩产能将会增加。 巴西央行周三上调利率，维持了积极收紧货币政策的步伐，并为进一步升息埋下伏笔。一如预期，巴西央 行货币政策委员会的八名成员一致投票支持升息，将指标Selic利率上调50个基点至12.25%，为2011年8月以来 最高。这是该行连续第二次升息。 会议记录显示，英国央行在1月会议上全体一致通过维持利率不变，这是自去年7月以来首次获得一致赞同 的决议，在通胀率下滑的情况下，有两位决策官员放弃要求升息的主张。 中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去 年10月份操作相同。此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利 率为3.5%。 韩国央行总裁李柱烈称，韩国在密切关注加拿大、丹麦和瑞士降息举动给金融市场带来的波动。他并称， 近来韩国央行降息将需要一些时间才能在经济中显现效果，因实际的政策举措和对信贷状况的影响存有时间差 。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2015年1月21日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.20% 2015年1月19日降15基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率17% 2014年12月16日上调650个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 王兴亚；审校 蔡美珍)