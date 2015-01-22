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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 11:59 BJT

路透基点：承恩建设与五家银行签署45亿台币15年期贷款协议--TRLPC

路透香港1月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，承恩建设股份
有限公司与五家银行签署了45亿台币的15年期定期贷款协议。
    
    牵头行兼簿记行台湾土地银行承贷14亿台币。台湾银行和兆丰国际商
业银行各承贷9.4亿台币，农业金库承贷7.6亿台币，合作金库银行承贷4.
6亿台币。
    
    协议在1月16日签署。
    
    该协议利率为较台湾银行、台湾土地银行、合作金库银行、第一商业
银行、华南银行和彰化银行一年期储蓄利率均值加码70个基点。贷款有土
地和建筑担保。
    
    这项再融资协议有两年宽限期，分27期非等额半年度偿还：3%(1-8期
)、4%(9-27期)。
    
    若资金动用不到70%，则有10个基点的承诺费。
    
    该公司上次在贷款市场融资还是在2007年10月，当时其敲定一笔43亿
台币贷款，由四部分构成：A部分为7.4亿台币15年期定期贷款；B部分为2
1.8亿台币15年期定期贷款；C部分为11.8亿台币七年期定期贷款和D部分2
亿台币三年期循环信贷。
    
    A部分利率为较六家银行一年期储蓄利率均值加码69个基点，其他三
部分利率为加码104个基点。(完)
  
 (编译 李爽  审校 孙茉莉)
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