路透基点：承恩建设与五家银行签署45亿台币15年期贷款协议--TRLPC

路透香港1月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，承恩建设股份 有限公司与五家银行签署了45亿台币的15年期定期贷款协议。 牵头行兼簿记行台湾土地银行承贷14亿台币。台湾银行和兆丰国际商 业银行各承贷9.4亿台币，农业金库承贷7.6亿台币，合作金库银行承贷4. 6亿台币。 协议在1月16日签署。 该协议利率为较台湾银行、台湾土地银行、合作金库银行、第一商业 银行、华南银行和彰化银行一年期储蓄利率均值加码70个基点。贷款有土 地和建筑担保。 这项再融资协议有两年宽限期，分27期非等额半年度偿还：3%(1-8期 )、4%(9-27期)。 若资金动用不到70%，则有10个基点的承诺费。 该公司上次在贷款市场融资还是在2007年10月，当时其敲定一笔43亿 台币贷款，由四部分构成：A部分为7.4亿台币15年期定期贷款；B部分为2 1.8亿台币15年期定期贷款；C部分为11.8亿台币七年期定期贷款和D部分2 亿台币三年期循环信贷。 A部分利率为较六家银行一年期储蓄利率均值加码69个基点，其他三 部分利率为加码104个基点。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)