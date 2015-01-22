路透基点：承恩建设与五家银行签署45亿台币15年期贷款协议--TRLPC

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透香港1月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，承恩建设股份 有限公司与五家银行签署了45亿台币的15年期定期贷款协议。 牵头行兼簿记行台湾土地银行承贷14亿台币。台湾银行和兆丰国际商 业银行各承贷9.4亿台币，农业金库承贷7.6亿台币，合作金库银行承贷4. 6亿台币。 协议在1月16日签署。 该协议利率为较台湾银行、台湾土地银行、合作金库银行、第一商业 银行、华南银行和彰化银行一年期储蓄利率均值加码70个基点。贷款有土 地和建筑担保。 这项再融资协议有两年宽限期，分27期非等额半年度偿还：3%(1-8期 )、4%(9-27期)。 若资金动用不到70%，则有10个基点的承诺费。 该公司上次在贷款市场融资还是在2007年10月，当时其敲定一笔43亿 台币贷款，由四部分构成：A部分为7.4亿台币15年期定期贷款；B部分为2 1.8亿台币15年期定期贷款；C部分为11.8亿台币七年期定期贷款和D部分2 亿台币三年期循环信贷。 A部分利率为较六家银行一年期储蓄利率均值加码69个基点，其他三 部分利率为加码104个基点。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。