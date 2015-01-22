中国债市动态：逆回购重启现券收益率稍降，宽松预期支撑下料强势延续

路透上海1月22日 - 在中国央行公开市场时隔一年重启逆回购的鼓舞下，银行间债市周四早盘买盘增强，并推动现券收益率稍降，此外昨晚央行证实了MLF到期加量续做的消息，在宽松政策预期支撑下，料近期债市仍有望延续整体强势。

交易员并指出，因逆回购中标利率高于预期，盘中现券收益率曾有一波小幅反弹，但随后进出口新债招标结果不错，现券重显走强势头。

“早上就有不少taken(买盘)，消息太多，感觉有点应接不暇了,”北京一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，盘初买盘较为踊跃，一方面是对央行续做MLF消息以及昨日有关SLO操作传闻的反应，此外包含了对逆回购重启的预期。

中国央行公开市场今日进行了500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率3.85%，为时隔近一年后首次重启逆回购。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元，终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。

中国央行周三晚间表示，近日在到期的2,695亿元中期借贷便利(MLF)续做同时，新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。

另一上海的银行交易员则表示，早盘IRS与现券的波动方向基本一致，目前位置与上日收盘水平接近；结合最近两日的央行动向看，政策宽松的大方向未改，债市整体还是偏乐观，券价依旧会维持缓慢走强的格局。

业内人士稍早透露，中国进出口银行上午招标的1/2/5/7年期固息债中标利率分别为3.72%、3.75%、3.85%和3.95%，均明显低于中债登估值水平。

国债期货主力合约TF1503 早盘先冲高，有所回落后再次震荡走升，收报97.640元人民币，较上日结算价升0.180元或0.18%。