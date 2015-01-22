中国债市动态：逆回购重启现券收益率稍降，宽松预期支撑下料强势延续

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透上海1月22日 - 在中国央行公开市场时隔一年重启逆回购的鼓舞下，银行间债市周四早盘买盘增强，并推动现券收益率稍降，此外昨晚央行证实了MLF到期加量续做的消息，在宽松政策预期支撑下，料近期债市仍有望延续整体强势。
交易员并指出，因逆回购中标利率高于预期，盘中现券收益率曾有一波小幅反弹，但随后进出口新债招标结果不错，现券重显走强势头。
“早上就有不少taken(买盘)，消息太多，感觉有点应接不暇了,”北京一银行交易员称。
上海一银行交易员谈到，盘初买盘较为踊跃，一方面是对央行续做MLF消息以及昨日有关SLO操作传闻的反应，此外包含了对逆回购重启的预期。
中国央行公开市场今日进行了500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率3.85%，为时隔近一年后首次重启逆回购。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元，终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。
中国央行周三晚间表示，近日在到期的2,695亿元中期借贷便利(MLF)续做同时，新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。
另一上海的银行交易员则表示，早盘IRS与现券的波动方向基本一致，目前位置与上日收盘水平接近；结合最近两日的央行动向看，政策宽松的大方向未改，债市整体还是偏乐观，券价依旧会维持缓慢走强的格局。
业内人士稍早透露，中国进出口银行上午招标的1/2/5/7年期固息债中标利率分别为3.72%、3.75%、3.85%和3.95%，均明显低于中债登估值水平。
国债期货主力合约TF1503 早盘先冲高，有所回落后再次震荡走升，收报97.640元人民币，较上日结算价升0.180元或0.18%。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券，最新报价收益率 在3.82%/3.80%，上日尾盘为3.86%/3.84%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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