《SAFT专栏》央行的背叛

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
**忘了吧！**
过去25年，投资人已经习惯那种央行“跟我同一阵线”的感觉，而且理由相当充分。美联储在格林斯潘(Alan Greenspan)与贝南克主政期间执行不对称的货币政策，在市况正常之际，透过降息以纾解市场失序问题，但对于升息以防止经济过热或避免市场过度承担风险时，则显得畏首畏尾。
在1990至2012年之间，美国股市逾80%的超额报酬，都发生在联储利率声明之前的24小时内，联储与投资人的甜蜜关系不言可喻。
这并非央行“喜欢”投资人，而是央行打开经济管控工具箱，发现几乎没有可选择的操作杠杆时，这时投资人就能派上用场。欧洲央行周四应该会推出的量化宽松，其很大的一个重点就是推升较高风险资产的价格，同时刺激支出、投资与成长。
事实是，虽然投资人可以藉着被央行当成工具而赚进钞票，但很重要的是，务必谨记这种关系的本质及其限度。
**习惯吧！**
央行继续把市场与投资人当作刺激成长工具的思维远未消散。欧洲央行转向拥抱量化宽松；日本央行继续其大规模计划；美联储仍旧维持近零利率平，尽管其单纯地只有改善经济基本面这个理由。
比较令人担心的是，央行越发认为自己是被迫用吓一跳政策来震撼市场的这种想法。请记得，你知道那些央行长官们也了解，我们之所以能够度过危机，很大一部份是因为央行的信誉可靠。瑞士央行这样的举措，会导致信用渐失，下一回能够倚靠的信用资本也就减少了。记着，瑞士央行并非被迫走上这一步：毕竟该行大可以畅快印钞。瑞士央行之所以有意外之举，是因为该行认为不值得为了来自欧洲央行、希腊与俄罗斯的风险而在政策上背负庞大的潜在成本。
相反的论调则是央行大小有别，瑞士、加拿大与这类较小央行，与如欧洲央行、美联储及日本央行的规模有差距。面临油价崩跌这类实际情势变化时，较小央行会更加岌岌可危，较大央行可以随心所欲自行“创造时势”。话说回来，虽然欧洲央行辖下经济体规模甚大，但却或多或少地受到低劣的制度设计扯后腿。
当需注意的是，日本央行在周三结束的会议中维持货币政策不变，却同时发表两个矛盾要点：该行将能在未来15个月左右达成其2.0%通胀目标；然而同一时期的核心通胀前景却是下滑、而非上升。
到了某种程度，投资人有可能失去信心，或者大型央行可能对有利于市场冒险的政策竖起白旗，一如瑞士央行的举动。(完) (编译/审校 张明钧/陈宗琦/许娜)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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