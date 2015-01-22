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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 11:58 BJT

表格：外资上周持续卖超日股，日本投资者转为卖超海外债券

路透1月22日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至1月1
7日当周，外资继续卖超日本股票。
    
    外资1月17日止当周在日本股市卖超5,774亿日圆，前一周为卖超6,79
9亿日圆。
    
    日本投资人最近一周卖超海外债券3,972亿日圆，前一周为买超4,646
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市          债市        货币市场
    1月11日-1月17日     -577.4         -233.7         +277.2 
    1月4日-1月10日      -679.9r        -128.7r      +1,245.2  
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市        货币市场
    1月11日-1月17日     +657.4         -397.2           -0.2 
    1月4日-1月10日      +118.5         +464.6r         +40.5 
    12月28日-1月3日     +163.7          +19.9r         -30.2 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
  
 (编译 王颖；审校 李爽)
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