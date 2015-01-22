表格：外资上周持续卖超日股，日本投资者转为卖超海外债券

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透1月22日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至1月1 7日当周，外资继续卖超日本股票。 外资1月17日止当周在日本股市卖超5,774亿日圆，前一周为卖超6,79 9亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券3,972亿日圆，前一周为买超4,646 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月11日-1月17日 -577.4 -233.7 +277.2 1月4日-1月10日 -679.9r -128.7r +1,245.2 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月11日-1月17日 +657.4 -397.2 -0.2 1月4日-1月10日 +118.5 +464.6r +40.5 12月28日-1月3日 +163.7 +19.9r -30.2 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s) 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 王颖；审校 李爽)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。