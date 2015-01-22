表格：外资上周持续卖超日股，日本投资者转为卖超海外债券

路透1月22日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至1月1 7日当周，外资继续卖超日本股票。 外资1月17日止当周在日本股市卖超5,774亿日圆，前一周为卖超6,79 9亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券3,972亿日圆，前一周为买超4,646 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月11日-1月17日 -577.4 -233.7 +277.2 1月4日-1月10日 -679.9r -128.7r +1,245.2 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月11日-1月17日 +657.4 -397.2 -0.2 1月4日-1月10日 +118.5 +464.6r +40.5 12月28日-1月3日 +163.7 +19.9r -30.2 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s) 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 王颖；审校 李爽)