企业并购：印度风涡轮机生产商Suzlon以10亿欧元售出德国业务

路透孟买1月22日 - 印度风涡轮机生产商Suzlon 周四表示，已经同意将德国分支业务Senvion SE作价10亿欧元售予Centerbridge Partners LP，为全现金交易。

公司在声明中称，交易各方已经签署了约束性协议，其中包括了一项基于未来财务表现的额外对价条款(future earn out clause)，如果未来获利良好，买方将额外支付5,000万欧元。

Suzlon在过去几年一直承受压力，因全球风涡轮机销售下滑，公司债务攀升。2012年，公司的一笔2亿美元可转换债券发生赎回违约，公司不得不对高达18亿美元的债务进行重整。（完）