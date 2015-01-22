企业并购：印度风涡轮机生产商Suzlon以10亿欧元售出德国业务

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透孟买1月22日 - 印度风涡轮机生产商Suzlon 周四表示，已经同意将德国分支业务Senvion SE作价10亿欧元售予Centerbridge Partners LP，为全现金交易。
公司在声明中称，交易各方已经签署了约束性协议，其中包括了一项基于未来财务表现的额外对价条款(future earn out clause)，如果未来获利良好，买方将额外支付5,000万欧元。
Suzlon在过去几年一直承受压力，因全球风涡轮机销售下滑，公司债务攀升。2012年，公司的一笔2亿美元可转换债券发生赎回违约，公司不得不对高达18亿美元的债务进行重整。（完）
(编译 高琦 审校 李爽)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。