香港个股：恒生银行称3月起下调部份强积金基金管理费，最低降至0.79%

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透香港1月22日 - 香港主要银行--恒生银行 周四宣布，将由3月1日起调低旗下强制性公积金（MPF）计划下22只成分基金的管理费，部分基金的管理费降至每年资产净值的0.79%，拉近与积金局拟设立核心基金所订0.75%收费上限的距离。
恒生银行的新闻稿称，将下调恒生强积金智选计划、精选计划、易选计划及自选计划 内合共22只成分基金之管理费，最高减幅达36.8%。是次减费无论供款账户或个人账户的成员均可受惠，惟有关账户类别获调低管理费的成分基金数目及减幅或有所不同。
＂我们下调恒生强积金的基金管理费，以更优惠的收费为客户提供强积金服务，藉此加强恒生强积金的竞争力，吸引更多新客户。＂恒生银行保险业务主管邓子平称。
本地金融机构对强积金产品收费高一直为市场所垢病，令强积金回报偏低。香港政府和积金局遂建议推出＂核心基金＂作为划一的预设基金，期望＂核心基金＂可作为其他强积金基金表现和收费的指标，促进市场竞争，降低强积金收费。
相关的公众谘询已于去年9月底结束，谘询文件为核心基金订下0.75%的管理费上限。市场预期新计划推出的话，将对现时市面上其他强积金产品构成压力，或促使它们下调收费。
强积金制度在2000年12月开始推行，目前由私营机构管理的强制性供款计划提供退休保障方案。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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