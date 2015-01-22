香港个股：恒生银行称3月起下调部份强积金基金管理费，最低降至0.79%

路透香港1月22日 - 香港主要银行--恒生银行 周四宣布，将由3月1日起调低旗下强制性公积金（MPF）计划下22只成分基金的管理费，部分基金的管理费降至每年资产净值的0.79%，拉近与积金局拟设立核心基金所订0.75%收费上限的距离。

恒生银行的新闻稿称，将下调恒生强积金智选计划、精选计划、易选计划及自选计划 内合共22只成分基金之管理费，最高减幅达36.8%。是次减费无论供款账户或个人账户的成员均可受惠，惟有关账户类别获调低管理费的成分基金数目及减幅或有所不同。

＂我们下调恒生强积金的基金管理费，以更优惠的收费为客户提供强积金服务，藉此加强恒生强积金的竞争力，吸引更多新客户。＂恒生银行保险业务主管邓子平称。

本地金融机构对强积金产品收费高一直为市场所垢病，令强积金回报偏低。香港政府和积金局遂建议推出＂核心基金＂作为划一的预设基金，期望＂核心基金＂可作为其他强积金基金表现和收费的指标，促进市场竞争，降低强积金收费。

相关的公众谘询已于去年9月底结束，谘询文件为核心基金订下0.75%的管理费上限。市场预期新计划推出的话，将对现时市面上其他强积金产品构成压力，或促使它们下调收费。