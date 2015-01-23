中国数据：1月制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至49.8--汇丰

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透北京1月23日 - 汇丰(HSBC)/Markit周五公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年1月PMI初值数据微升至49.8，上月终值为49.6。
该指数优于路透调查预估中值49.6，但为连续第二个月处于荣枯线50下方。
Markit提供的新闻稿并显示，1月制造业投入价格分项指数初值降至39.9，为2009年3月以来最低位，上月终值为43.1。
是次PMI预览数据样本采集期为1月12-21日之间。终值定于2月2日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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