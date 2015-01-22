香港数据：去年12月综合CPI按年升幅放缓至4.9%，因食品及汽油价格回落

路透香港1月22日 - 香港统计处周四公布，去年12月综合消费物价指数（CPI）按年升4.9%，较11月份5.1%的升幅为低；在剔除所有政府一次性纾困措施后，该月基本通胀率为3.1%，亦较11月份的3.3%回落。
基本通胀率下降，主要是由于外出用膳费用升幅收窄所致。此外，汽油价格跌幅扩大，以及新鲜蔬菜价格下跌也有关。
政府发言人表示，通胀在12月份进一步缓和，主要反映在环球通胀和缓的情况下，食品价格的按年升幅减慢，以及衣履、耐用物品和汽油价格的跌幅扩大。去年全年合计，基本通胀率平均为3.5%，低于2013年的4%。
发言人续指，环球食品及商品价格的和缓趋势，应会继续令外围的价格压力受控，加上本地成本压力大致维持温和，通胀的上行风险在短期内应该有限。
（单位:%） *2014年12月 2014年11月 2013年12月
综合消费物价指数 +4.9 +5.1 +4.3
甲类消费物价指数 +6.9 +7.2 +4.3
乙类消费物价指数 +4.4 +4.6 +4.4
丙类消费物价指数 +3.2 +3.4 +4.1
基本通胀率 +3.1 +3.3 +3.9 （完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)