台湾经贸：将首次向WTO提出加拿大焊接碳钢管反倾销案争端解决--经济部

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透台北1月22日 - 台湾经济部周四表示，自去年6月开始，已与加拿大政府针对其课征台湾焊接碳钢管业者反倾销税一案双边谘商但破裂，经济部未来将向WTO(世界贸易组织)争端解决主席发文，进入开庭审理准备程序。
经济部贸易谈判代表处一位不愿具名的官员表示，这是台湾第一次向WTO提告。
该官员表示，加拿大政府针对焊接碳钢管业实施反倾销税之前，台湾输加的该类产品每年贸易额为1,900万美元，但实施后降至500万美元，差距甚大。
他并称，在正式发函予WTO的争端解决机构主席之后、以及召开专家审理庭之前，会经过两次的会前会，包括遴选三位专家作为法官，并再订定时间表，预估走完程序需要半年时间。
此外，该官员还表示，针对印尼政府目前对镀锌钢品采取防卫措施，台湾也认为违反WTO协定。目前台湾是印尼镀锌钢品的第二大供应地区，台湾业者出口至印尼的镀锌钢品，除了要缴交该国的关税以外，更要依出口的量再被课税。
他指出，印尼去年下半年开始实施防卫措施案，令台湾输出该国的镀锌钢品下半年金额年减八成以上，影响很大。而依WTO规定，此防卫措施最多实施三年，印尼未来还可能实施二年半。对台湾而言，若真走入法庭审理程序恐怕旷日费时，这部分未来是否再走WTO法律程序还需多做考量。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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