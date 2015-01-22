中国经济：拟建莫斯科至北京高铁，投资料达1.5万亿元--北京市政府

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透北京1月22日 - 中国北京市政府新闻办公室官方微博称，中国计划建设俄罗斯莫斯科至北京的高速铁路，全程超过7,000公里，项目投资预计1.5万亿元人民币。
该条铁路途经中国、哈萨克斯坦和俄罗斯，列车运行时间两天。
此外，贯通朝鲜半岛的东北亚通道，以及中国与西亚和南亚相连接的陆地交通设想，都可为未来的邻邦旅游打通通道。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。