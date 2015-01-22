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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 12:29 BJT

中国经济：拟建莫斯科至北京高铁，投资料达1.5万亿元--北京市政府

路透北京1月22日 - 中国北京市政府新闻办公室官方微博称，中国计划建设俄罗斯莫斯科至北京的高速铁路，全程超过7,000公里，项目投资预计1.5万亿元人民币。

该条铁路途经中国、哈萨克斯坦和俄罗斯，列车运行时间两天。

此外，贯通朝鲜半岛的东北亚通道，以及中国与西亚和南亚相连接的陆地交通设想，都可为未来的邻邦旅游打通通道。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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