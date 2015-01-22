中国汇市：人民币早盘随中间价走升，银行结售汇数据影响有限

* 人民币早盘随中间价走升

* 离岸CNH回升亦有带动

* 银行结售汇数据短期影响有限

路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价走升；因美元指数 走跌，离岸CNH亦回升。交易员称，新公布的银行结售汇数据对汇市影响不大，目前方向暂不明朗，汇价在观望情绪中窄幅波动。

他们认为，尽管银行结售汇数据显示去年末资金仍在流出，但当前人民币汇率已较为均衡，未呈现出贬值趋势，且在全球央行竞相竞宽松的政策基调下，人民币中间价透露出中国央行的维稳意图，预计短期人民币或在6.20-6.22元区间震荡。

“我们可以看到，（近期）在美元疯狂大涨情况下，人民币兑美元的中间价还是控制得比较紧，央行尽量不让(美元)盘中交易跑得太高，不希望人民币贬得太多。”一股份行交易员称。

另一外资行交易员表示，市场对后市预期较不明朗，还需关注央行态度，可能要等1月经济数据公布后，未来的人民币走势才会看出端倪。

北京时间12:12，人民币兑美元即期报6.2096元，上日收报6.2115元。今日人民币兑美元中间价 为6.1247元，上日中间价为6.1268元。

中国国家外管局今日公布银行结售汇数据，显示去年末资金仍处于流出状况。2014年12月，银行代客结售汇连续第四个月录得逆差，规模较上月扩至699亿元人民币；银行自身同期结售汇为逆差128亿元，较上月继续收窄，但是连续第六个月录得逆差。

外管局国际收支司司长管涛周四在新闻发布会上则称，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。

全球汇市，美元/欧元周三下滑，因在周四欧洲央行(ECB)政策会议前，一些交易商降低风险，减少作空欧元的头寸。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3090/6.314，上日尾盘为6.312。

北京时间12:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2133/71元，上一交易日尾盘报6.2162元。