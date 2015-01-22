中国汇市：人民币早盘随中间价走升，银行结售汇数据影响有限

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
* 人民币早盘随中间价走升
* 离岸CNH回升亦有带动
* 银行结售汇数据短期影响有限
路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价走升；因美元指数 走跌，离岸CNH亦回升。交易员称，新公布的银行结售汇数据对汇市影响不大，目前方向暂不明朗，汇价在观望情绪中窄幅波动。
他们认为，尽管银行结售汇数据显示去年末资金仍在流出，但当前人民币汇率已较为均衡，未呈现出贬值趋势，且在全球央行竞相竞宽松的政策基调下，人民币中间价透露出中国央行的维稳意图，预计短期人民币或在6.20-6.22元区间震荡。
“我们可以看到，（近期）在美元疯狂大涨情况下，人民币兑美元的中间价还是控制得比较紧，央行尽量不让(美元)盘中交易跑得太高，不希望人民币贬得太多。”一股份行交易员称。
另一外资行交易员表示，市场对后市预期较不明朗，还需关注央行态度，可能要等1月经济数据公布后，未来的人民币走势才会看出端倪。
北京时间12:12，人民币兑美元即期报6.2096元，上日收报6.2115元。今日人民币兑美元中间价 为6.1247元，上日中间价为6.1268元。
中国国家外管局今日公布银行结售汇数据，显示去年末资金仍处于流出状况。2014年12月，银行代客结售汇连续第四个月录得逆差，规模较上月扩至699亿元人民币；银行自身同期结售汇为逆差128亿元，较上月继续收窄，但是连续第六个月录得逆差。
外管局国际收支司司长管涛周四在新闻发布会上则称，人民币汇率已经趋于均衡合理水平，资本流出是意料之中的。
全球汇市，美元/欧元周三下滑，因在周四欧洲央行(ECB)政策会议前，一些交易商降低风险，减少作空欧元的头寸。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3090/6.314，上日尾盘为6.312。
北京时间12:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2133/71元，上一交易日尾盘报6.2162元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 张喜良)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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