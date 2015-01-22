中国货币市场：七天虽续涨但资金明显缓和，逆回购及国库定存等多方驰援

路透上海1月22日 - 中国银行间市场周四主要回购利率除七天外均小幅回落。交易员表示，央行近一年来重启逆回购操作注水驰援、并辅以国库现金定存投放，同时并续作MLF，多管齐下安抚机构流动性信心，资金市场拆借难度大为缓解，出资机构较上日明显增多。

他们并认为，不过回购价格大幅回落尚需时日，在监管层保持流动性宽松的基调下，料跨月及春节资金面即便面临一定挑战，出现过度紧张局面概率亦不大。

“资金松很多，昨天下午就开始了，又是逆回购，又是国库现金的，大家都说平了或者多了，估计晚一点会回归平衡吧，”上海一银行交易员表示，还有续作MLF也得到明确，感觉小机构和股份制银行都比较富余，出资的大行也多起来了。

她并解释称，不过七天价格还是比较高，可能跟公开市场价格的指导意义有关系，而且资金价格的回落也没那么快，估计持续宽松几天的话，价格才会逐步下行；现在至少对跨月和春节也没那么担心了，应该只是时点性偏紧。

央行公开市场今日进行了500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率3.85%，为时隔近一年后首次重启逆回购。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元，终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。

财政部与央行今日招标的六个月期国库现金定期存款中标定位略偏高。由于该期限品种跨越春节及半年末，因此较受银行青睐。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，央行只想以公开操作向市场透出确保春节资金总量宽松的信号，而逆回购价格的相对高位则透出其不太想房地产和股市加杠杆以及防止热钱大规模外流的目的。

他还表示，结合MLF续作和三个月期利率3.5%以及近期规范应收账款贷款的政策等，央行货币市场保持松紧适度，以确保不发生流动性风险同时，更多是的谨防外部风险和内部的去产能、去杠杆及降低融资成本。

“有保有压，保的是总量宽松，压的是的价格，贯彻的是松紧适度，目标则以定向工具相对低成本的支持实体经济，”他称。

央行周三晚间表示，近日在到期的2,695亿元中期借贷便利(MLF)续做同时，新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7181 2.8023 -8.42

七天 4.1118 3.9741 +13.77

14天 5.0357 5.1377 -10.20

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9950 1.1250 +187.00

七天 3.3200 2.9450 +37.50

14天 3.7700 3.3000 +47.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 3.0000 -10.00

七天 4.1500 4.0000 +15.00

4天 5.0900 5.3000 -21.00

Shibor

其中:隔夜 2.7710 2.7880 -1.70

七天 3.8750 3.8230 +5.20

三个月 4.9000 4.9000 +0.00