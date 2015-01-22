中国金融：影子银行业增长减速，但新融资渠道增加--穆迪

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透1月22日 - 穆迪投资服务公司周四表示，中国监管机构出台多项措施遏制影子银行系统增长，目前看来这些措施正在产生效果，并促使信贷活动回到正规的银行体系中。
不过该评级机构表示，中国社会融资总量(TSF)增速仍快于名义国内生产总值(GDP)的增长，并推高经济的整体杠杆。
“尽管影子银行继续增长，但与最近几季相比已经放慢，因为旨在遏制该行业扩张的监管措施似乎正在起效，”穆迪亚太地区首席评级官员Michael Taylor在新闻稿中表示。
该机构估计，截至2014年底影子银行业的资产价值达到45万亿(兆)元人民币(7.25万亿美元)，相当于GDP的71%，高于2013年底时的66%。
“期限错配与对银行业构成扩散风险，是影子银行业最令人担忧的两个问题，”该机构称。
“房地产市场低迷和GDP增长减速，地产行业敞口的风险依然很高。房地产和基建业在所有信托贷款敞口中的比重达三分之一。”
穆迪还指出，融资活动正转移到新领域，诸如线上融资平台和股市的保证金融资，后者已助推中国股市飙升。银行业者从证券公司短期购买贷款资产，也为这些融资活动间接提供了部分资金。
该机构称，保证金融资在每日股票交易中所占比重在2014年底时超过16%，而在2013年底时平均仅有7%。
上周公布的数据显示，谨慎的中国银行业者12月发放贷款规模大幅下降，迫使急需资金的企业求助于影子银行，令中国政府打击这一高风险行业的努力受挫。 (完)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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