中国金融：影子银行业增长减速，但新融资渠道增加--穆迪

路透1月22日 - 穆迪投资服务公司周四表示，中国监管机构出台多项措施遏制影子银行系统增长，目前看来这些措施正在产生效果，并促使信贷活动回到正规的银行体系中。

不过该评级机构表示，中国社会融资总量(TSF)增速仍快于名义国内生产总值(GDP)的增长，并推高经济的整体杠杆。

“尽管影子银行继续增长，但与最近几季相比已经放慢，因为旨在遏制该行业扩张的监管措施似乎正在起效，”穆迪亚太地区首席评级官员Michael Taylor在新闻稿中表示。

该机构估计，截至2014年底影子银行业的资产价值达到45万亿(兆)元人民币(7.25万亿美元)，相当于GDP的71%，高于2013年底时的66%。

“期限错配与对银行业构成扩散风险，是影子银行业最令人担忧的两个问题，”该机构称。

“房地产市场低迷和GDP增长减速，地产行业敞口的风险依然很高。房地产和基建业在所有信托贷款敞口中的比重达三分之一。”

穆迪还指出，融资活动正转移到新领域，诸如线上融资平台和股市的保证金融资，后者已助推中国股市飙升。银行业者从证券公司短期购买贷款资产，也为这些融资活动间接提供了部分资金。

该机构称，保证金融资在每日股票交易中所占比重在2014年底时超过16%，而在2013年底时平均仅有7%。