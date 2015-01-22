《国际主要央行公开市场操作一览》--1月22日

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透上海1月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年12月释出将在2015年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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1/21 隔夜逆回购 -1,677.69 0.05%
1/20 隔夜逆回购 -1,474.99 0.05%
1/16 四天逆回购 -1,358.36 0.05%
1/15 隔夜逆回购 -965.17 0.05%
《本周主要新闻》
--旧金山联储总裁威廉姆斯称，联储仍可能在今年中期升息，因为美国经济动能强劲，且失业率下降。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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1/20 七天期反向交易 1,252.558 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。
--在市场预计周四欧洲央行政策会议将宣布量化宽松(QE)政策前，熟识央行讨论细节的消息人士称，德国央行加大最后斡旋的力度，希望要么降低欧洲央行采取量化宽松政策中承受的风险，要么将量化宽松政策的决定推迟至本周以后公布。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 182,830
上周三 179,210
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当期变化 3,620
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行周三调降下个财年的通胀率预估，并宣布扩大贷款计划规模，旨在鼓励银行业增加放贷，期望在油价下挫导致通胀率距离目标越来越远之际，打消外界对日本央行袖手旁观的批评。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行811亿台币存单，与当日存单到期金额806亿台币相较，存单发行余额增5亿。
--台湾央行周二公布，共发行960亿台币存单，与当日存单到期金额957亿台币相较，存单发行余额增3亿。
--台湾央行周一公布，共发行2,029.5亿台币存单，与当日存单到期金额2,032.5亿台币相较，存单发行余额减3亿。 (完)
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路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。