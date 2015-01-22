《国际主要央行公开市场操作一览》--1月22日

路透上海1月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年12月释出将在2015年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/21 隔夜逆回购 -1,677.69 0.05%

1/20 隔夜逆回购 -1,474.99 0.05%

1/16 四天逆回购 -1,358.36 0.05%

1/15 隔夜逆回购 -965.17 0.05%

《本周主要新闻》

--旧金山联储总裁威廉姆斯称，联储仍可能在今年中期升息，因为美国经济动能强劲，且失业率下降。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/20 七天期反向交易 1,252.558 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。

--在市场预计周四欧洲央行政策会议将宣布量化宽松(QE)政策前，熟识央行讨论细节的消息人士称，德国央行加大最后斡旋的力度，希望要么降低欧洲央行采取量化宽松政策中承受的风险，要么将量化宽松政策的决定推迟至本周以后公布。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 182,830

上周三 179,210

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当期变化 3,620

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周三调降下个财年的通胀率预估，并宣布扩大贷款计划规模，旨在鼓励银行业增加放贷，期望在油价下挫导致通胀率距离目标越来越远之际，打消外界对日本央行袖手旁观的批评。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行811亿台币存单，与当日存单到期金额806亿台币相较，存单发行余额增5亿。

--台湾央行周二公布，共发行960亿台币存单，与当日存单到期金额957亿台币相较，存单发行余额增3亿。

--台湾央行周一公布，共发行2,029.5亿台币存单，与当日存单到期金额2,032.5亿台币相较，存单发行余额减3亿。 (完)