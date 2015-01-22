瑞士央行：理事祖布鲁克称在放弃瑞郎上限后，所有选项皆有可能--报载

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
祖布鲁克表示，目前要研判经济是否会陷入衰退仍为时过早，央行未见到可能进入通缩循环的讯号。
他说，“经济成长会受阻，受阻程度则需视瑞郎升值幅度而定。”
瑞士央行外汇储备在2012年已然因为干预行动而爆增，12月更是大增至4,951.04亿瑞郎，在这之前俄罗斯卢布急速贬值，推动瑞郎进一步上涨，促使瑞士央行再度出手干预。
祖布鲁克表示，放弃汇价限制是瑞士央行考虑的众多选项之一，该行也曾考虑就瑞郎兑欧元及美元的一篮子货币设限。瑞士弃守汇价限制令人金融市场震惊，导致大型银行业者蒙受亏损，并让许多实力偏弱的投资人及服务这些投资人的经纪商出局。
祖布鲁克称，“我们的结论是放弃汇价限制是最好的选择。”(完) (编译/审校 于春红/戴素萍/张明钧/李婷仪)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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