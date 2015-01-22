版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 22日 星期四 13:23 BJT

瑞士央行：理事祖布鲁克称在放弃瑞郎上限后，所有选项皆有可能--报载

祖布鲁克表示，目前要研判经济是否会陷入衰退仍为时过早，央行未见到可能进入通缩循环的讯号。

他说，“经济成长会受阻，受阻程度则需视瑞郎升值幅度而定。”

瑞士央行外汇储备在2012年已然因为干预行动而爆增，12月更是大增至4,951.04亿瑞郎，在这之前俄罗斯卢布急速贬值，推动瑞郎进一步上涨，促使瑞士央行再度出手干预。

祖布鲁克表示，放弃汇价限制是瑞士央行考虑的众多选项之一，该行也曾考虑就瑞郎兑欧元及美元的一篮子货币设限。瑞士弃守汇价限制令人金融市场震惊，导致大型银行业者蒙受亏损，并让许多实力偏弱的投资人及服务这些投资人的经纪商出局。

祖布鲁克称，“我们的结论是放弃汇价限制是最好的选择。”(完) (编译/审校 于春红/戴素萍/张明钧/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐