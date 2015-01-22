韩股业绩：现代汽车第四季净利1.66万亿韩元，不及分析师预期

路透首尔1月22日 - 韩国现代汽车 周四表示，10-12月净利达1.66万亿韩元(15.3亿美元)，未达分析师预期，部分是因卢布贬值拖累其在俄罗斯的收入。

汤森路透I/B/E/S调查14位分析师的平均预估为净利1.98万亿韩元，上年同期时净利为2.06万亿韩元。

现代汽车表示，营收为23.57万亿韩元，上年同期为21.94万亿。