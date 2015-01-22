韩股业绩：现代汽车第四季净利1.66万亿韩元，不及分析师预期

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透首尔1月22日 - 韩国现代汽车 周四表示，10-12月净利达1.66万亿韩元(15.3亿美元)，未达分析师预期，部分是因卢布贬值拖累其在俄罗斯的收入。
汤森路透I/B/E/S调查14位分析师的平均预估为净利1.98万亿韩元，上年同期时净利为2.06万亿韩元。
现代汽车表示，营收为23.57万亿韩元，上年同期为21.94万亿。
现代汽车股价去年大跌29%，因投资100亿美元购买地产引发股价大跌，且承诺发放更高的股利。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--金管局近年屡次收紧楼按，全港最贵洋房Mount Nicholson 1号屋，楼价10.8亿港元，富豪买家惟有向财务公司承借6亿港元贷款，占楼价近六成，突破金管局设定1,000万港元以上单位五成按揭的限制。