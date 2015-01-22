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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 13:18 BJT

香港股市：早盘上涨，与内地股市走势不同调

路透上海1月22日 - 香港股市周四早盘上扬，恒生指数 涨0.4%至24,458.12点，与内地股市下跌走势不同调。

恒生国企指数 升0.2%至12,050.09点。

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 报129.38。

该指数高于100意味着同时在两地上市的公司，A股较香港H股溢价。

恒生指数成份股早盘成交量为8亿股。 (完)
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