澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****

《中国报摘》--中国证券报5月8日
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日当周 1月23日(五) 暂无重要经济数据公布 1月26日当周 1月26日(一) 暂无重要经济数据公布 1月27日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 -- 5.0 企业信心指数 -- 1 1月28日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +2.5% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 42.1 42.4 出口(亿新西兰元) 42.1 40.2 贸易收支(亿新西兰元) 逆差0.265 逆差2.13 截至12月的一年 逆差9.8 逆差4.5 1月29日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- -3.9% 进口物价 -- -0.8% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +10.0% 1月30日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% (完)
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。