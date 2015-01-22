版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 14:20 BJT

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2015年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)   14天期(%)
          (亿元人民币)

     1/22     500        3.85%        --      

2.以下为中国人民银行2015年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率

     日期    招标量      14天期(%)   28天期(%)
          (亿元人民币)

     暂无
        
  注: 浏览央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐