背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2015年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 1/22 500 3.85% -- 2.以下为中国人民银行2015年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 暂无 注: 浏览央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)