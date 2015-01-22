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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 14:19 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月22日

路透上海1月22日 - 在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆
回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。
    
    业内人士并称，从长远来看，外汇占款下降、经济形势不佳，以及外围市场宽松的大环境都支撑中国央行
今年将降准和降息，但从短期来看，降准这样的全面放水，操作时点上料再被延后。
        
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +500    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/17-1/23     --       --         --        --       500       --        +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/10-1/16     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --           0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
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