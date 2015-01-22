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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 13:47 BJT

澳洲股市：连续第二日收升，冀望欧洲央行将推刺激举措

路透悉尼1月22日 - 澳洲股市周四连续第二天上涨，投资者押注欧洲央行将在今日稍后公布刺激举措；同时油价和铜价反弹提振资源类股。

澳股S&P/ASX 200指数 上涨26.5点，或0.5%，收报5,419.9点。(完)
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