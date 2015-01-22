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亚洲 | 2015年 1月 22日 星期四 14:21 BJT

新兴汇市：亚币因ECB料推出刺激措施而获支撑，但获利卖压抑制升势

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1.718
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99.30
    泰铢             32.61     32.62   +0.03   +0.89     
32.90
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44.72
    印尼卢比      12510.00  12475.00   -0.28   -1.04  123
80.00
    印度卢比       61.65     61.64   -0.02   +2.23     
63.03
    马币            3.6115    3.6155   +0.11   -3.18    3
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    (完)
    
      
      
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 (编译 于春红/孙茉莉; 审校 徐文焰)
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